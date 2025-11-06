Стало известно, для каких целей жители Латвии используют искусственный интеллект
В Латвии в этом году искусственный интеллект используют 35,1% интернет-пользователей, сообщили в Центральном статистическом управлении, ссылаясь на ежегодный опрос населения о применении информационных и коммуникационных технологий в домохозяйствах.
Данные показывают, что жители в основном используют искусственный интеллект для личных нужд (28%). Одновременно 15,5% указали, что применяли ИИ в работе, а 8,2% использовали его в учебном процессе.
Мужчины использовали ИИ немного активнее, чем женщины, на 3,7 процентных пункта больше: ИИ применяли 37,1% мужчин и 33,4% женщин.
Наиболее активные пользователи ИИ – молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет: 72,7%, применяя ИИ как для личных нужд (54,6%), так и для учебы (42,4%). В старших возрастных группах частота использования снижается, однако 12,1% интернет-пользователей в возрасте от 55 до 64 лет и 5,7% в группе 65–74 лет тоже используют инструменты ИИ.
Более восьми из десяти школьников и студентов (85,5%) применяют ИИ. Чаще всего для учебы (63%) и личных нужд (58,6%). Занятые используют ИИ немного активнее безработных: 37% занятых и 31,8% безработных. Наиболее активно ИИ применяется для рабочих и профессиональных задач – 20,2%.
Данные также показывают, что активнее всего ИИ используют жители Рижского региона (42,5%), применяя его для личных нужд (34,4%), рабочих задач (20,5%) и учебы (9,8%). По уровню использования далее следуют пользователи в Земгале – 31%, Видземе – 28,1%, Курземе – 27,5% и немного меньше в Латгале – 26,4%.
Среди 64,9% интернет-пользователей Латвии, которые пока не используют ИИ, 42,3% назвали основной причиной отсутствие необходимости в применении ИИ в повседневной жизни, 11,9% не хватает знаний и навыков, а 7% признались, что вообще не знакомы с такой технологией. В то же время 1,8% указали, что избегают использования ИИ из-за соображений защиты данных и приватности.
