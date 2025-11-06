Стало известно, для каких целей жители Латвии используют искусственный интеллект

Наиболее активные пользователи ИИ – молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет: 72,7%, применяя ИИ как для личных нужд (54,6%), так и для учебы (42,4%). В старших возрастных группах частота использования снижается, однако 12,1% интернет-пользователей в возрасте от 55 до 64 лет и 5,7% в группе 65–74 лет тоже используют инструменты ИИ.