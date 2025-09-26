Жителей Латвии предупредили об опасности, которая угрожает им со стороны искусственного интеллекта

Как сообщает Samsung Electronics Baltics, 70% жителей Европы признают, что контроль приватности на смарт-устройствах создаёт им дополнительный стресс, и 78% считают, что их знания о безопасности персональных данных находятся не на высоком уровне, свидетельствует опрос, проведённый Samsung. Также 70% указывают, что по этой теме необходима дополнительная просветительская работа, причём лишь чуть больше половины знают, какие именно их данные собирают устройства и приложения.