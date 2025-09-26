Жителей Латвии предупредили об опасности, которая угрожает им со стороны искусственного интеллекта
Искусственный интеллект помогает легче создавать контент, даёт персонализированные рекомендации и способен эффективно упорядочивать работу и личную жизнь. Однако чем больше мы доверяем этим технологиям, тем чаще возникает вопрос – действительно ли мои данные находятся в безопасности?
Как сообщает Samsung Electronics Baltics, 70% жителей Европы признают, что контроль приватности на смарт-устройствах создаёт им дополнительный стресс, и 78% считают, что их знания о безопасности персональных данных находятся не на высоком уровне, свидетельствует опрос, проведённый Samsung. Также 70% указывают, что по этой теме необходима дополнительная просветительская работа, причём лишь чуть больше половины знают, какие именно их данные собирают устройства и приложения.
Сегодня мошенничество продолжает развиваться, используя как deepfake-звонки, так и всё более изощрённые и труднораспознаваемые методы фишинга в письмах, соцсетях, мессенджерах и на платформах. Один из главных рисков связан с приватностью и утечкой персональных данных.
Эксперты дают полезные советы, как быть уверенным в безопасности своих данных на смартфоне:
- Используй биометрическую аутентификацию – активируй отпечаток пальца или распознавание лица, чтобы к устройству мог получить доступ только ты.
- Если выбираешь PIN-код – избегай легко угадываемых комбинаций, например 1234, 0000 или дат рождения.
- Храни конфиденциальную информацию в Secure Folder – туда можно поместить рабочие документы, личные фото или другие файлы, которые хочешь уберечь от посторонних глаз. Данные в этой папке будут в безопасности, и их нельзя будет передать на другие устройства, используя несанкционированные способы обмена.
- Используй надёжный менеджер паролей, применяя для доступа отпечаток пальца или распознавание лица, так что только ты сможешь безопасно и удобно авторизоваться в приложении или сервисе.
- Будь осторожен с публичным Wi-Fi – если возможно, лучше используй защищённый домашний или рабочий интернет либо мобильную сеть.
- Регулярно выполняй обновления безопасности – они обеспечат защиту от новых угроз, ведь свои методы совершенствуют и хакеры, и другие злоумышленники в интернете.
