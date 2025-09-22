Tele2 блокирует 10 000 звонков от мошенников ежедневно: почему люди попадаются на их уловки?

"Причины, по которым люди попадаются на уловки мошенников, очень разнообразны. В основном, людей торопят, и они просто теряются. Кроме того, многие люди находятся в неблагополучном финансовом положении, и мошенники этим пользуются, обещают лёгкую прибыль, которой люди верят, потому что хотят улучшить своё финансовое положение. Мошенники очень хорошо разбираются в теме и используют самые современные технологии, поэтому важно не вступать с ними в долгие разговоры", - говорит Александр Богданов, руководитель службы безопасности Tele2.