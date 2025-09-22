Tele2 блокирует 10 000 звонков от мошенников ежедневно: почему люди попадаются на их уловки?
Информация, собранная мультисервисной компанией Tele2, показывает, что ежедневно блокируется около 10 000 мошеннических звонков клиентам компании. Система защиты Tele2 автоматически блокирует звонки из стран, где используются поддельные номера мобильных телефонов, тем самым защищая пользователей услуг мобильной связи от возможного мошенничества.
Как отмечает компания, основной приём, который мошенники используют в телефонных разговорах, - это создание спешки и драматизация ситуации. Их цель - заставить человека действовать быстро и не дать ему времени на раздумья, поэтому важно следовать простому принципу: дважды-трижды подумайте, прежде чем совершать какие-либо действия во время телефонного разговора.
"Причины, по которым люди попадаются на уловки мошенников, очень разнообразны. В основном, людей торопят, и они просто теряются. Кроме того, многие люди находятся в неблагополучном финансовом положении, и мошенники этим пользуются, обещают лёгкую прибыль, которой люди верят, потому что хотят улучшить своё финансовое положение. Мошенники очень хорошо разбираются в теме и используют самые современные технологии, поэтому важно не вступать с ними в долгие разговоры", - говорит Александр Богданов, руководитель службы безопасности Tele2.
Если во время разговора вас просят назвать номер банковского счёта, данные доступа, совершить платёж или подтвердить действие удалённо с помощью Smart-ID, разговор следует немедленно прекратить.