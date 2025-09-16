Приезжал за деньгами обманутых латвийцев - украинец осужден за мошенничество и будет депортирован

В ноябре прошлого года организованная группа обманом завладела денежными средствами шести лиц на общую сумму 52 780 евро. Во всех случаях мошенничество происходило по одной схеме: совершались многократные звонки и сообщалась ложная информация о якобы совершённом близким родственником дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, получившими тяжелые телесные повреждения, и о необходимости срочно передать деньги для покрытия расходов на лечение. Для передачи денег давались указания завернуть их в постельное белье и полотенца и передать человеку, который приедет за ними. В одном случае мошенникам удалось дополнительно получить деньги, сообщив обманутому лицу, что женщина, якобы пострадавшая в ДТП, умерла, и нужно выплатить компенсацию ее родственникам, чтобы они не подали заявление о возбуждении уголовного процесса против члена семьи потерпевшего и чтобы близкий родственник не оказался в тюрьме.