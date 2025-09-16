Приезжал за деньгами обманутых латвийцев - украинец осужден за мошенничество и будет депортирован
Земгальский районный суд признал гражданина Украины виновным в участии в организованной группе, занимавшейся телефонными мошенничествами.
Земгальский районный суд 11 сентября 2025 года рассмотрел уголовное дело, в котором гражданин Украины обвинялся в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, с целью обманным путем завладеть чужим имуществом — денежными средствами. Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых ему преступных деяниях и назначил наказание, которое просила прокурор, — лишение свободы сроком на 9 лет и выдворение из Латвийской Республики с запретом на въезд на 8 лет, сообщает прокуратура.
По предложению своего знакомого обвиняемый включился в деятельность организованной группы, которая была создана с целью совершения мошенничеств. Действуя совместно и согласованно, мошенники в составе группы не менее семи человек, заранее распределили роли. Обвиняемый вместе еще с двумя лицами выполнял роль курьеров — получал у потерпевших или других лиц деньги и распоряжался ими в соответствии с указаниями операторов или руководителя организованной группы.
В ноябре прошлого года организованная группа обманом завладела денежными средствами шести лиц на общую сумму 52 780 евро. Во всех случаях мошенничество происходило по одной схеме: совершались многократные звонки и сообщалась ложная информация о якобы совершённом близким родственником дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, получившими тяжелые телесные повреждения, и о необходимости срочно передать деньги для покрытия расходов на лечение. Для передачи денег давались указания завернуть их в постельное белье и полотенца и передать человеку, который приедет за ними. В одном случае мошенникам удалось дополнительно получить деньги, сообщив обманутому лицу, что женщина, якобы пострадавшая в ДТП, умерла, и нужно выплатить компенсацию ее родственникам, чтобы они не подали заявление о возбуждении уголовного процесса против члена семьи потерпевшего и чтобы близкий родственник не оказался в тюрьме.
В течение десяти дней со дня оглашения сокращенного приговора в письменной форме можно подать в суд просьбу о подготовке полного приговора. Если такая просьба подаётся, суд готовит полный приговор, который может быть обжалован в течение десяти рабочих дней со дня его доступности. Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.