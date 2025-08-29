"Мы никаких денег на разыгрываем": мошенники устраивают фиктивные конкурсы от имени Bite

Руководитель внутренних процессов безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш заявил агентству LETA, что мошенники «возвращаются из отпуска» и начинают активно использовать предшкольный период, когда в обществе наблюдается большой интерес к различным акциям и кампаниям. «Как обычно, мошенники прячутся за известными брендами, чтобы завоевать доверие людей. К сожалению, имя Bite Latvija тоже не стало исключением — мы видим, что в соцсетях создаются фальшивые профили и публикуются конкурсы с обещаниями денежных призов», — подчеркнул Эриньш.