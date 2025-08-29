"Мы никаких денег на разыгрываем": мошенники устраивают фиктивные конкурсы от имени Bite
Компания Bite Latvija предупреждает о мошенниках, которые от ее имени проводят фальшивые конкурсы в соцсетях с обещанием денежных призов, призывая жителей быть бдительными и проверять достоверность информации.
Поставщик информационных и коммуникационных услуг Bite Latvija предупреждает о мошенниках, которые от имени компании устраивают конкурсы в социальных сетях. В фиктивных конкурсах и акциях мошенники обещают денежные призы.
Руководитель внутренних процессов безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш заявил агентству LETA, что мошенники «возвращаются из отпуска» и начинают активно использовать предшкольный период, когда в обществе наблюдается большой интерес к различным акциям и кампаниям. «Как обычно, мошенники прячутся за известными брендами, чтобы завоевать доверие людей. К сожалению, имя Bite Latvija тоже не стало исключением — мы видим, что в соцсетях создаются фальшивые профили и публикуются конкурсы с обещаниями денежных призов», — подчеркнул Эриньш.
Он отметил, что в данный момент Bite Latvija не проводит никаких мероприятий, где можно выиграть деньги. Компания призывает жителей не доверять подозрительно выгодным предложениям и конкурсам и всегда проверять достоверность информации, связываясь с Bite Latvija.