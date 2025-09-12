"Отсюда невозможно выбраться": признание телефонного мошенника
Предприниматель в сфере недвижимости Янис Закис в платформе Threads поделился услышанным разговором с очередным телефонным мошенником. По его словам, сами аферисты могут быть втянуты в серьезные проблемы.
Янис Закис пишет, что получил звонок с венгерского номера, ответил, и услышал, что звонит латышский парень, который представился сотрудником Latvijas mobilais telefons, утверждая, что скоро закончится срок действия абонемента номера.
«Выслушал и говорю: слушай, может, правда могу помочь тебе нормальное CV составить и найти реальную обычную работу, чтобы не приходилось людей дурить?» — рассказывает Закис. Звонивший ответил: «Знаешь, да, но это невозможно». «Я сказал — ну знаешь, в жизни у меня тоже всякое бывало, серьезно, давай помогу».
Парень: «Я хочу, есть варианты выбраться, но если выберусь — будет п*****, невозможно из этого уйти, избавиться».
Закис сказал, что всегда есть варианты, что он готов помочь, и тогда собеседник прервал разговор. «Понял, что звонящие не всегда сами выбирают быть там, где они находятся — так же, как и девушки на панели и т. п. Помните это, и, может быть, кому-то удастся реально помочь или раскрыть схему, при помощи которой их там держат. Может, это долги, может, зависимости, но ясно одно — организованная преступность не спит», — рассуждает Закис.
По его мнению, не всегда стоит сразу посылать или ругать любого, кто звонит, а иногда попробовать нащупать — можно ли человека спасти и хочет ли он, чтобы его спасли: «Если нет — то нет, но если почувствуете светлое, то обязательно стоит посеять зерно мысли, что “все еще можно изменить и повернуть к лучшему”. Сам об этом часто забываю».
Комментаторы высказывают версии, что звонки могут идти из тюрьмы или что люди вынуждены «отрабатывать» долговые обязательства.
По данным Государственной полиции, в этом году мошенники выманили у жителей Латвии более 13 миллионов евро.