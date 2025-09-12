"Отсюда невозможно выбраться": признание телефонного мошенника

Закис сказал, что всегда есть варианты, что он готов помочь, и тогда собеседник прервал разговор. «Понял, что звонящие не всегда сами выбирают быть там, где они находятся — так же, как и девушки на панели и т. п. Помните это, и, может быть, кому-то удастся реально помочь или раскрыть схему, при помощи которой их там держат. Может, это долги, может, зависимости, но ясно одно — организованная преступность не спит», — рассуждает Закис.