"Мы просто проверим счетчики": латвийцев предупреждают о новой мошеннической схеме
В Латвии продолжают активно действовать мошенники, которые представляются сотрудниками АО Sadales tīkls или АО Latvenergo. Злоумышленники пытаются связаться как по телефону, так и лично — звонят в двери и пытаются попасть в жилье, прикрываясь необходимостью проверки счетчиков. Мошенники чаще всего общаются на русском языке.
Звонки поступают как с местных, так и с зарубежных номеров. Одна из их целей — выманить личные данные, включая доступ к интернет-банку или данные удостоверяющих личность документов. Чтобы обезопасить себя, нужно учитывать, что сотрудники Sadales tīkls общаются с клиентами на латышском языке и никогда не просят вводить или предоставлять Smart-ID коды или пароли интернет-банка в исходящих звонках. У работников компании нет необходимости запрашивать, например, номер паспорта или подобную информацию.
Если требуется визит на месте, компания заранее уведомляет клиентов. Кроме того, у сотрудников всегда должно быть удостоверение личности, которое клиент может попросить предъявить.
Важно помнить, что работникам нет необходимости заходить в жилье, если там не установлен счетчик.
В случае сомнений жители призываются связываться с Sadales tīkls, позвонив по инфолинии 8403. Компания также особо призывает предупреждать пожилых родственников о деятельности мошенников.
