"Мы просто проверим счетчики": латвийцев предупреждают о новой мошеннической схеме

Звонки поступают как с местных, так и с зарубежных номеров. Одна из их целей — выманить личные данные, включая доступ к интернет-банку или данные удостоверяющих личность документов. Чтобы обезопасить себя, нужно учитывать, что сотрудники Sadales tīkls общаются с клиентами на латышском языке и никогда не просят вводить или предоставлять Smart-ID коды или пароли интернет-банка в исходящих звонках. У работников компании нет необходимости запрашивать, например, номер паспорта или подобную информацию.