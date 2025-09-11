В домах рижан установят умные счетчики воды. Придется ли за них платить?

В рамках проекта устройствами для дистанционного считывания будут оборудованы входные счетчики в многоквартирных домах, а также счетчики воды в частных домах и других объектах. Жителям, которые получат письменное уведомление об оснащении их собственности устройством для дистанционного считывания данных, больше не придется вручную подавать показания счетчиков, при этом они смогут онлайн следить за своим потреблением и точностью расчетов.