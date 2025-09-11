В домах рижан установят умные счетчики воды. Придется ли за них платить?
Предприятие Rīgas ūdens заключило договор с Sadales tīkls об оснащении коммерческих учетных приборов по всей Риге устройствами для дистанционного считывания показаний. Otkrito.lv выяснил, придется ли жителям платить за умные приборы.
В рамках проекта устройствами для дистанционного считывания будут оборудованы входные счетчики в многоквартирных домах, а также счетчики воды в частных домах и других объектах. Жителям, которые получат письменное уведомление об оснащении их собственности устройством для дистанционного считывания данных, больше не придется вручную подавать показания счетчиков, при этом они смогут онлайн следить за своим потреблением и точностью расчетов.
Как рассказали Otkrito.lv в пресс-службе Rīgas ūdens, жильцам домов платить за новые устройства не придется. Речь идет о больших входных счетчиках воды, которые контролируют расход для всего дома, а не для каждой отдельной квартиры.
Согласно «Закону об услугах водоснабжения», в каждом жилом доме должен быть установлен общий домовой счетчик воды. Компания, предоставляющая услуги водоснабжения, устанавливает этот счетчик бесплатно. Однако, владельцы квартир через управляющую компанию сами должны обустроить узел учёта воды, в котором этот счетчик будет установлен.
Как уже сообщал Otkrito.lv, Sadales tīkls планирует начать внедрение этого проекта в октябре этого года и реализовывать его постепенно — по районам. Информация о территориях, где будут проводиться работы, будет сообщена дополнительно. Жителей просят с пониманием отнестись к случаям, когда работникам временно потребуется попасть в подвалы многоквартирных домов, перекрыть проезжую часть или тротуар, чтобы обеспечить доступ к счетчикам.
Жители, в чьих домах будут установлены новые устройства для дистанционного считывания и данные больше не нужно будет подавать вручную, получат об этом письменное уведомление. Поскольку полное внедрение проекта для жителей Риги рассчитано на пять лет, до получения такого уведомления показания о потреблении воды необходимо подавать в прежнем порядке.