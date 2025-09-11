Больше не нужно будет подавать показатели вручную: в Риге запустят умные счетчики воды
SIA Rīgas ūdens заключило договор с AS Sadales tīkls на оснащение коммерческих учётных приборов оборудованием для удалённого снятия показаний. Соглашение рассчитано на пять лет, в его рамках планируется оснастить такими устройствами более 22 000 счётчиков по всей Риге.
Цель телеметрического проекта — обеспечить удобное и точное автоматическое считывание данных о потреблении воды. Для жителей это означает больше комфорта и прозрачности: больше не придётся вручную подавать показания, а также появится возможность онлайн следить за расходом и корректностью платежей. Для предприятия новая система позволит одновременно получать точные данные, эффективнее управлять водоснабжением и своевременно выявлять возможные утечки при резких или аномальных изменениях потребления.
Член правления Rīgas ūdens Нормундс Зваунис отметил: «Мы как современное и устойчивое предприятие применяем инновационные технологии в ежедневной работе, и удалённое считывание показаний — логичный и давно ожидаемый шаг для улучшения опыта клиентов. При этом число водосчётчиков в Риге очень велико, а из-за исторической застройки они часто расположены в труднодоступных местах — подвалах, шахтах, люках. Для нас это крайне важный и в то же время сложный проект, поэтому мы рады сотрудничеству с партнёром, имеющим опыт внедрения подобных решений».
По итогам публичного конкурса предложение Sadales tīkls было признано наиболее выгодным. Общая сумма договора составляет 2 585 000 евро (без НДС). В рамках проекта оборудованием оснастят вводные счётчики многоквартирных домов, а также водомеры частных домов и других объектов.
Внедрение телеметрии начнётся в октябре этого года и будет проходить поэтапно — по районам. Информация о конкретных территориях будет предоставляться дополнительно. Жителей просят с пониманием относиться к временному доступу работников в подвалы или необходимости перекрыть проезд/тротуар для установки оборудования.
Те жильцы, у которых будут установлены новые устройства и больше не потребуется вручную подавать показания, получат об этом письменное уведомление. Поскольку полное внедрение проекта рассчитано на пять лет, до получения извещения данные о потреблении необходимо продолжать подавать как раньше.
Sadales tīkls уже имеет значительный опыт в сфере «умного учёта»: в 2023 году компания завершила программу внедрения умных электросчётчиков для более чем 1 миллиона подключений по всей Латвии. На основе этой практики был разработан эффективный комплексный подход, позволяющий считывать данные даже в сложных условиях — например, из шахт, расположенных глубоко под землёй или заполненных водой.