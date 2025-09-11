Больше не нужно будет подавать показатели вручную: в Риге запустят умные счетчики воды

Член правления Rīgas ūdens Нормундс Зваунис отметил: «Мы как современное и устойчивое предприятие применяем инновационные технологии в ежедневной работе, и удалённое считывание показаний — логичный и давно ожидаемый шаг для улучшения опыта клиентов. При этом число водосчётчиков в Риге очень велико, а из-за исторической застройки они часто расположены в труднодоступных местах — подвалах, шахтах, люках. Для нас это крайне важный и в то же время сложный проект, поэтому мы рады сотрудничеству с партнёром, имеющим опыт внедрения подобных решений».