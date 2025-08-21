Брал аванс и "кормил завтраками": в Риге арестован мошенник-псевдостроитель

В отдельных случаях подозреваемый предлагал и другие услуги. Например, познакомившейся с ним в соцсетях женщине он пообещал отремонтировать машину, взял деньги, но договоренность также не выполнил. Также мужчина, возможно, обманул женщину, которая пыталась найти своих биологических родителей. Он уверял, что у него есть знакомые в полиции, которые помогут выяснить их местонахождение, но за это нужно заплатить. Женщина даже взяла кредит в банке — 12 000 евро, которые передала мужчине в надежде встретиться с родителями. Но и в этом случае он скрылся с деньгами.