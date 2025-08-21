Брал аванс и "кормил завтраками": в Риге арестован мошенник-псевдостроитель
Государственная полиция на этой неделе в Риге задержала мужчину, который обманул не менее 15 жителей: он брал предоплату за строительные работы, но так и не выполнял обещанное.
Как сообщили агентству LETA в полиции, подозреваемый в основном предлагал строительные услуги, получал от клиентов деньги за работы или материалы, однако либо вовсе ничего не делал, либо только начинал работы и бросал их. По факту возбуждены уголовные процессы, мужчине в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
В Рижское региональное управление полиции поступило множество заявлений от жителей о возможном мошенничестве. Выяснилось, что предполагаемый преступник размещал в интернете объявления с предложением строительных услуг. Обманутых клиентов мужчина долго «кормил» обещаниями, что скоро начнет ремонт или вернет деньги. Одновременно он ссылался на разные личные проблемы и уверял, что после их решения начнет работу, просил клиентов ждать звонка. После продолжительной переписки он блокировал телефоны одних клиентов, но с другими продолжал общаться.
В отдельных случаях подозреваемый предлагал и другие услуги. Например, познакомившейся с ним в соцсетях женщине он пообещал отремонтировать машину, взял деньги, но договоренность также не выполнил. Также мужчина, возможно, обманул женщину, которая пыталась найти своих биологических родителей. Он уверял, что у него есть знакомые в полиции, которые помогут выяснить их местонахождение, но за это нужно заплатить. Женщина даже взяла кредит в банке — 12 000 евро, которые передала мужчине в надежде встретиться с родителями. Но и в этом случае он скрылся с деньгами.
По данным полиции, мужчина действовал целенаправленно, стараясь скрыть свои преступления: он принимал оплату только наличными, а также сменил фамилию, чтобы скрыть дурную репутацию и продолжать обманывать людей.
По фактам его действий возбужден уголовный процесс по статье 177, часть 1, и статье 180, часть 1, Уголовного закона — за мошенничество и присвоение средств в небольшом размере. В этом деле объединены эпизоды мошенничества, совершенные в 2022–2023 годах. Сейчас расследование находится на завершающем этапе. Позже, после объединения новых дел, был возбужден еще один уголовный процесс по статье 177, части 1 и 2, и статье 180, часть 1 — за мошенничество в крупном размере. В нем собраны эпизоды, совершенные с 2024 года до конца июля нынешнего года.
Задержанный 1987 года рождения и ранее судим за имущественные преступления, в том числе за мошенничество и присвоение средств.