В Риге построят большой завод с небывало крупным для страны объемом инвестиций
Рижский порт объявил о том, что реализует стратегический проект, который предусматривает создание в северной части Кундзиньсалы соответствующей портовой логистической инфраструктуры для поддержки производства морских и наземных ветровых технологий и их компонентов.
Порт готовит инфраструктуру
Общий объем инвестиций в создание портовой инфраструктуры составляет около 86 миллионов евро. В рамках проекта до 31 декабря 2029 года порт осуществляет строительство глубоководных причалов повышенной грузоподъемности, прокладку инженерных сетей, создание подъездных путей и железнодорожных переездов, строительство новой логистической инфраструктуры и реконструкцию существующей, перестройку и строительство береговых укреплений, а также углубление дна акватории и укрепление береговой линии.
Создаваемая портовая логистическая инфраструктура вместе с тремя прилегающими территориями общей арендуемой площадью 76 гектаров будет сдаваться в аренду производителям морских и наземных ветровых технологий и их компонентов для развития их производств.
Инвесторы приготовили деньги
По итогам первого отбора право аренды получила международная группа инвесторов, в состав которой входят компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики, производства металлургических компонентов и компонентов ветровых технологий, а также финансовые и стратегические инвесторы.
Главным партнером проекта и инвесторской группы является литовский инвестор и разработчик проектов в области возобновляемой энергетики и технологических инноваций UAB Vilniaus mokslo ir inovacijų centras (VMIC).
В инвесторскую группу также входит ведущий фонд прямых инвестиций в странах Балтии UAB Lords LB Asset Management. Для реализации проекта будет использоваться оборудование самых современных немецких и итальянских производителей металлургических технологий. В проекте также будут задействованы производственные мощности латвийских предприятий, в которые VMIC уже инвестировал, с сохранением существующих рабочих мест и созданием новых.
Для реализации проекта была создана целевая компания, принадлежащая основным инвесторам. В конце 2025 года она подписала инвестиционный договор с Rīgas brīvostas pārvalde и будет отвечать за управление проектом и администрирование инвестиций.
Рабочих мест - сотни
Инвестиционный проект предусматривает производство компонентов ветровых технологий, включая башни, фланцы, гондолы, роторы и другие элементы, а также их сырья и стальных полуфабрикатов, с формированием интегрированного кластера зеленой промышленности в Рижском порту.
Проект будет реализован в период с 2026 по 2032 год, при общем объеме инвестиций от 160 до 250 миллионов евро. Ожидается, что его реализация создаст до 300 прямых и около 800 косвенных рабочих мест, будет способствовать развитию безотходной экономики, технологическим инновациям и росту местного производства с высокой добавленной стоимостью в Балтийском регионе.
