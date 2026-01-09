В Риге построят большой завод с небывало крупным для страны объемом инвестиций

Проект будет реализован в период с 2026 по 2032 год, при общем объеме инвестиций от 160 до 250 миллионов евро. Ожидается, что его реализация создаст до 300 прямых и около 800 косвенных рабочих мест, будет способствовать развитию безотходной экономики, технологическим инновациям и росту местного производства с высокой добавленной стоимостью в Балтийском регионе.