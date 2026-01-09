В Риге начнут принимать заявки на бесплатные курсы латышского: записаться можно только лично
С понедельника, 12 января, в Рижском самоуправлении будет открыт прием заявок на бесплатные курсы латышского языка. В этом году на курсах смогут обучаться не менее 596 взрослых рижан, для которых латышский язык не является родным.
Записаться на курсы можно только лично, соблюдая установленный учебными заведениями порядок подачи заявления. Самоуправление заявок не принимает. Чтобы подать заявку на участие в курсах, необходимо обратиться в выбранное учебное заведение с 12 января.
Возможность бесплатно выучить латышский язык на курсах будет предоставлена совершеннолетним рижанам, чье декларированное место жительства находится в Риге, за исключением школьников и безработных. Курсы латышского языка будут предлагаться на уровне A и B.
Записаться на курсы можно будет в четырех учреждениях, список которых будет размещен на сайте Рижского центра жителей микрорайонов www.apkaimes.lv в разделе "Интеграция", в подразделе "Курсы латышского языка". Информацию об учебных заведениях можно будет также получить по бесплатной городской информационной линии 1201.
Для сравнения: в 2025 году софинансируемые Рижским самоуправлением курсы латышского языка закончили 597 рижан, обучение проходило в 44 группах.
С 2023 года участникам также предлагается возможность улучшить свои знания латышского языка в разговорных клубах. В 2026 году запланировано пять разговорных клубов, что даст возможность улучшить свои навыки как минимум 66 участникам.
Рижское самоуправление уже 16-й год организует курсы латышского языка для рижан.