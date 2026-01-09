Двойная жизнь первой леди Венесуэлы: почему Силию Флорес боятся даже в окружении Мадуро
Когда в ходе спецоперации США был арестован президент Венесуэлы Николас Мадуро, его увезли вместе с женой — Силией Флорес. У многих возник закономерный вопрос: почему должна страдать семья? Однако на самом деле все далеко не так, как кажется на первый взгляд.
Хитрая дама сознательно оставалась в тени и демонстрировала публике смягченный образ — вела семейное телешоу и с улыбкой танцевала сальсу вместе с мужем. Однако реальность совершенно иная. Кем на самом деле является опасная и влиятельная Силия Флорес?
«Силия Флорес — ключевая фигура режима Мадуро», — заявил журналисту BBC Тому Беннету венесуэльский журналист Хосе Энрике Ариоха. «Она была для Мадуро не только эмоционально надежным человеком, но и профессионально доверенным соратником. И Силия Флорес очень стремится к власти».
Когда для укрепления режима требовалось назначать родственников на важные посты или скрывать преступления, связанные с наркотиками, Флорес действовала без колебаний.
Когда американские военные провели ночной рейд в столице Венесуэлы Каракасе, они не только вывезли президента Николаса Мадуро из его резиденции и посадили в самолет, направлявшийся в Нью-Йорк, — вместе с ним была задержана и его супруга.
69-летнюю Силию Флорес уже давно считают одной из самых влиятельных персон Венесуэлы — самостоятельным политическим игроком, который на протяжении десятилетий определял судьбу страны. После многолетней работы в Национальной ассамблее Венесуэлы именно она помогла закрепить власть своего мужа после его победы на президентских выборах в 2013 году.
Архитектор политического выживания
Флорес сознательно отступила в тень, создавая «семейный» образ режима, который критики считают жестоким. Она вела телевизионную программу «Con Cilia en Familia» и время от времени появлялась на государственном телевидении, танцуя сальсу вместе с мужем. Однако за кулисами ее считают одним из главных советников Мадуро и архитектором его политического выживания.
В отношении Флорес выдвигались обвинения в коррупции, а в последние годы ее родственники были осуждены в судах США за контрабанду кокаина. Теперь Флорес вместе с мужем предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинениям в торговле наркотиками и оружием. Ранее Мадуро отвергал эти обвинения, называя их лишь предлогом для его свержения.
Амбициозный адвокат
Силия Флорес познакомилась с Мадуро в начале 1990-х годов, когда, будучи молодым и перспективным адвокатом, защищала организаторов неудавшейся попытки государственного переворота 1992 года. Во главе мятежников тогда стоял Уго Чавес, впоследствии ставший президентом.
Именно в те годы она познакомилась с Мадуро, который в то время занимал незначительную должность и работал охранником Чавеса.
«Жизнь свела меня с Силией», — романтично описывал Мадуро эту встречу.
«Она была адвокатом нескольких борцов, патриотически настроенных военных. Она также была адвокатом команданте Чавеса, а быть адвокатом Чавеса… это была тяжелая работа. Я встретил ее в те годы борьбы, и она сразу мне понравилась».
С тех пор судьбы Флорес и Мадуро оказались тесно связаны с Чавесом и его политическим движением.
После победы Чавеса на президентских выборах в 1998 году Флорес стремительно продвигалась по политической лестнице: в 2000 году она вошла в Национальную ассамблею, а в 2006 году стала ее председателем.
От серого кардинала к первой леди
Когда Чавес умер в 2013 году, Флорес полностью поддержала Мадуро, который с небольшим перевесом победил на следующих президентских выборах. Спустя несколько месяцев пара официально оформила брак, узаконив длительные отношения. До этого они годами жили вместе и воспитывали детей от предыдущих союзов: у Флорес было трое детей, у Мадуро — один.
«Она стала ключевой фигурой режима Мадуро», — отмечает венесуэльский журналист и исполнительный редактор журнала Americas Quarterly Хосе Энрике Ариоха.
За свою карьеру Силия Флорес неоднократно сталкивалась с обвинениями в коррупции. В 2012 году профсоюзы обвиняли ее в том, что благодаря ее влиянию на работу были приняты 40 близких ей людей, включая многих прямых родственников. «Я горжусь тем, что они моя семья. Я буду их защищать», — ответила тогда Флорес на обвинения, фактически признав их.
В ноябре 2015 года фамилия Флорес всплыла в деле, когда два ее двоюродных брата — Франсиско Флорес де Фрейтас и Эфраин Антонио Кампа Флорес — были арестованы на Гаити в ходе тайной операции Управления по борьбе с наркотиками США. Их задержали при попытке отправить в США 800 килограммов кокаина.
Флорес обвинила власти США в «похищении» своих родственников, однако суд приговорил обоих к 18 годам тюрьмы за наркоторговлю. В 2022 году, при администрации президента Джо Байдена, их вернули в Венесуэлу в рамках обмена.
Однако в прошлом месяце администрация Трампа объявила о новых санкциях в отношении обоих двоюродных братьев, а также третьего родственника — Карлоса Эрика Малпики Флореса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Николас Мадуро и его преступные соратники наводняют Соединенные Штаты наркотиками, которые отравляют американский народ. Министерство финансов привлекает режим, его друзей и все связанные с ними структуры к ответственности за продолжающиеся преступления».
Взятка на сотни тысяч долларов
В недавно обнародованном обвинительном заключении против Флорес ей, в числе прочего, вменяется получение в 2007 году взятки в размере сотен тысяч долларов за организацию встречи между «крупным наркоторговцем» и директором Национального агентства Венесуэлы по борьбе с наркотиками.
«Силия Флорес является частью влиятельного, глубоко коррумпированного, нарушающего права человека и жестокого правительства», — заявил старший научный сотрудник по Латинской Америке в Chatham House Кристофер Сабатини.
Силия Флорес предстанет перед судом вместе с Николасом Мадуро, и, как отмечает BBC, нет оснований считать, что речь идет о скромной, мягкой и ориентированной на семью женщине, которая случайно оказалась втянутой в систему рядом с влиятельным мужем. Жена Мадуро известна своим жестким стилем управления и нежеланием идти на уступки, что внушает страх тем, кто не полностью лоялен или имеет «скелеты в шкафу».