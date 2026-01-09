Двойная жизнь первой леди Венесуэлы: почему Силию Флорес боятся даже в окружении Мадуро

За свою карьеру Силия Флорес неоднократно сталкивалась с обвинениями в коррупции. В 2012 году профсоюзы обвиняли ее в том, что благодаря ее влиянию на работу были приняты 40 близких ей людей, включая многих прямых родственников. «Я горжусь тем, что они моя семья. Я буду их защищать», — ответила тогда Флорес на обвинения, фактически признав их.