Костюм, в котором арестовали Мадуро, стал глобальным трендом
Компания Nike за несколько дней распродала спортивные костюмы Nike Tech Fleece. Именно в таком костюме был президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент, когда его транспортировали в самолете американцы.
Новый глобальный бестселлер: продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece резко выросли после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной стала фотография, опубликованная вскоре после ареста Мадуро президентом США Дональдом Трампом. На снимке легко узнается спортивный костюм Heather Grey Nike Tech Fleece. В течение нескольких часов в интернете начали распространяться многочисленные мемы на эту тему.
Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
Согласно данным Google Trends, количество запросов по фразе «Nike Tech» достигло пика 4 января. В свою очередь компания PeakMetrics сообщает, что с 3 по 5 января «Nike Tech» ежедневно упоминался более чем в 5 тысячах публикаций на платформе X — по сравнению с 325 упоминаниями в день в период с 1 ноября по 31 декабря прошлого года.
Nike Tech Fleece. For the gym. For errands. For federal custody. pic.twitter.com/3En2ygakKF— Ashley Ha (@ashleybchae) January 4, 2026
Компания Nike ситуацию не прокомментировала, предложив покупателям оставить свои контактные данные, чтобы получить уведомление о новых поставках спортивных костюмов. В отзывах покупатели с юмором отмечают удобство костюма, в том числе и во время авиаперелетов.
Google searches for Nike Techs are surging after Venezuelan leader Nicolàs Maduro was arrested wearing a full Nike Tech fleece pic.twitter.com/D59NqUMOUU— Complex Style (@ComplexStyle) January 4, 2026
Как уже сообщалось, в ходе военной операции США в субботу, 3 января, были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Они были доставлены в Нью-Йорк, где им грозит суд по уголовным обвинениям, связанным с поставками наркотиков в США.