Костюм, в котором арестовали Мадуро, стал глобальным трендом

Согласно данным Google Trends, количество запросов по фразе «Nike Tech» достигло пика 4 января. В свою очередь компания PeakMetrics сообщает, что с 3 по 5 января «Nike Tech» ежедневно упоминался более чем в 5 тысячах публикаций на платформе X — по сравнению с 325 упоминаниями в день в период с 1 ноября по 31 декабря прошлого года.