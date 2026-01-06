Костюм, в котором арестовали Мадуро, стал глобальным трендом
фото: Reuters / Scanpix
Американцы ведут арестованного Мадуро.
Костюм, в котором арестовали Мадуро, стал глобальным трендом

Компания Nike за несколько дней распродала спортивные костюмы Nike Tech Fleece. Именно в таком костюме был президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент, когда его транспортировали в самолете американцы.

Новый глобальный бестселлер: продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece резко выросли после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной стала фотография, опубликованная вскоре после ареста Мадуро президентом США Дональдом Трампом. На снимке легко узнается спортивный костюм Heather Grey Nike Tech Fleece. В течение нескольких часов в интернете начали распространяться многочисленные мемы на эту тему.

Согласно данным Google Trends, количество запросов по фразе «Nike Tech» достигло пика 4 января. В свою очередь компания PeakMetrics сообщает, что с 3 по 5 января «Nike Tech» ежедневно упоминался более чем в 5 тысячах публикаций на платформе X — по сравнению с 325 упоминаниями в день в период с 1 ноября по 31 декабря прошлого года.

Компания Nike ситуацию не прокомментировала, предложив покупателям оставить свои контактные данные, чтобы получить уведомление о новых поставках спортивных костюмов. В отзывах покупатели с юмором отмечают удобство костюма, в том числе и во время авиаперелетов.

Как уже сообщалось, в ходе военной операции США в субботу, 3 января, были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Они были доставлены в Нью-Йорк, где им грозит суд по уголовным обвинениям, связанным с поставками наркотиков в США.

