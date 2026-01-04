Задержание Мадуро было законным? Эксперты объяснили действия США с точки зрения международного права
США в ходе военной операции рано утром в субботу захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, завершив многомесячную кампанию давления администрации президента США Дональд Трамп.
Мадуро был помещен на военный корабль и направлен в Нью-Йорк, где ему предстоит предстать перед судом по уголовным обвинениям. В соцсетях и СМИ появились первые кадры с задержанным лидером Венесуэлы, доставленным в Нью-Йорк.
Как США обосновали свои действия?
Американские власти заявили, что Министерство юстиции запросило военную помощь для задержания Мадуро, который вместе со своей женой, сыном, двумя политическими деятелями и предполагаемым лидером международной преступной группировки был обвинен большим жюри Нью-Йорка. Им вменяются преступления, связанные с терроризмом, наркотиками и оружием.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди написала в социальных сетях, что обвиняемые «вскоре столкнутся со всей мощью американского правосудия на американской земле в американских судах».
Однако на пресс-конференции Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских нефтяных интересов» и заявил, что Вашингтон намерен вернуть их себе, а также планирует на определенный период взять управление Венесуэлой под свой контроль, не уточнив деталей.
Эксперты по международному праву заявили, что администрация Трампа запутала правовую оценку ситуации, утверждая одновременно, что операция была точечной правоохранительной мерой и потенциальным началом долгосрочного контроля США над Венесуэлой.
«Нельзя говорить, что это была правоохранительная операция, а затем заявлять, что теперь нужно управлять страной, — отметил профессор конституционного права Северо-Восточного университета Джереми Пол. — Это просто не имеет смысла».
Что говорит закон?
Конгресс США обладает правом объявлять войну, однако президент является главнокомандующим вооруженными силами, и президенты от обеих партий неоднократно оправдывали применение военной силы, если действия были ограниченными по масштабу и отвечали национальным интересам.
Международное право запрещает применение силы в международных отношениях, за исключением узких случаев, таких как санкция Совета Безопасности ООН или самооборона.
По мнению юристов, торговля наркотиками и деятельность банд являются уголовными преступлениями и не достигают порога вооруженного конфликта, который мог бы оправдать военный ответ с точки зрения международного права.
«Одного лишь уголовного обвинения недостаточно, чтобы оправдать использование военной силы для свержения иностранного правительства, и администрация, вероятно, будет пытаться обосновать это также теорией самообороны», — заявил профессор права Колумбийского университета Мэтью Ваксман, специалист по национальной безопасности.
США не признают Мадуро законным лидером Венесуэлы с 2019 года после выборов, которые Вашингтон назвал сфальсифицированными.
Есть ли прецеденты?
США ранее задерживали подозреваемых в преступлениях на территории других государств, в том числе в Ливии, однако, как правило, делали это с согласия местных властей. Хотя администрация США называет Мадуро нелегитимным лидером, Вашингтон не признал альтернативного венесуэльского руководителя, который мог бы санкционировать его задержание.
В 1989 году США арестовали генерала Мануэля Норьегу, тогдашнего лидера Панамы, при схожих обстоятельствах. Норьега был обвинен в преступлениях, связанных с наркотиками, а Вашингтон заявлял, что действует для защиты граждан США после гибели американского военнослужащего от рук панамских сил. США также утверждали, что Норьега был нелегитимным лидером.
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был экстрадирован в США в 2022 году, позднее осужден по обвинениям, связанным с наркотиками, и приговорен к 45 годам тюремного заключения. В декабре Трамп помиловал Эрнандеса.
Эксперты по праву скептически оценивают вероятность того, что США понесут какие-либо реальные правовые последствия за свои действия в Венесуэле, даже если они будут признаны незаконными, учитывая отсутствие эффективных механизмов принуждения в международном праве.
«Трудно представить, чтобы какой-либо правовой орган мог применить к администрации практические меры ответственности», — отметил Джереми Пол из Северо-Восточного университета.