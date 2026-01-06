В Совете Безопасности ООН Латвия указала на репрессии режима Мадуро и выразила солидарность с народом Венесуэлы

Кроме того, посол подтвердила готовность Латвии совместно с партнерами продолжать работу по борьбе с глобальными сетями организованной преступности, в том числе в Латинской Америке и Карибском регионе, подчеркнув, что для преодоления этих вызовов необходимо долгосрочное сотрудничество при полном соблюдении международного права. Латвия продолжит внимательно следить за ситуацией в Венесуэле и готова поддержать мирный, демократический и справедливый переход, соответствующий устремлениям венесуэльского народа, подытожила она.