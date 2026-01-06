Эксперты констатировали, что в Венесуэле российское оружие оказалось бесполезным против армии США

"Российские аналитики давали 100% гарантию того, что «Трамп не сунется» во избежание «катастрофических потерь». Однако хватило отдаленного рокота трех вертолетов «Апач», чтобы вся ПВО Каракаса рассыпалась и побежала прятаться. Да, кто-то немножко пострелял во дворе мадуриного бункера, но у «Дельты» потерь нет, а двор украсился 26 трупами русских военспецов. Теперь вся боевая техника РФ стала собственностью американцев. (Она им нафиг не нужна и вероятно, скоро окажется в Украине.)", - заключил Невзоров.