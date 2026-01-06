Эксперты констатировали, что в Венесуэле российское оружие оказалось бесполезным против армии США
В Венесуэле после ударов Соединенных Штатов были опубликованы кадры с подбитой военной техникой, среди которой зафиксирован зенитный ракетный комплекс «Бук», поставленный из России. Об этом сообщают израильские СМИ.
"Оказались полностью неэффективными"
Эти системы ПВО, по данным открытых источников, были закуплены по контракту 2015 года. Всего на вооружении Венесуэлы находилось двенадцать комплексов «Бук-М2Э».
Во время американской операции ПВО Венесуэлы не зафиксировали ни одной попытки перехвата воздушных целей. По оценкам наблюдателей, российские комплексы оказались полностью неэффективными в условиях реального боевого применения. Предполагается, что средства ПВО были уничтожены или подавлены на раннем этапе операции, что сделало невозможным их использование по назначению.
На опубликованных кадрах видно поврежденный «Бук», который так и не смог вступить в работу. "Это вызывает вопросы относительно боеспособности российских систем ПВО в условиях противостояния с современными ракетами", - сообщают СМИ Израиля.
"Рулили всем этим барахлом спецы из РФ"
Гораздо более жестким в своих оценках был известный российский журналист Александр Невзоров.
"Кремль десятилетиями пичкал мадуриан своим железом, перебрасывая им дивизионы С-300 ВМ, «Бук М2», «Панцири», истребители СУ-30 МКВ, РСЗО «Смерч», ракеты «воздух-воздух» Р77. Даже когда война в Украине перешла в весьма неприятную для русских стадию «осликов, трехлинеек и всенародного сбора трусов», Путин укреплял мадурщиков тысячами иранских дронов Mohajer-6 и китайскими амфибийными БМП VN-16", - написал Невзоров в соцсетях.
"На постоянном боевом дежурстве в Каракасе находилось около 5000 (!) ПЗРК «Игл-С». Разумеется, рулили всем этим барахлом спецы из РФ. Строго говоря, в Венесуэле было расквартировано не менее трех дивизий РФ. В ноябре-декабре началась подпитка ГРУшниками, ФСБшниками, саперами и пр. Мадуро, разумеется, был в курсе своей «адской мощи», поэтому и вел себя так нагло".
"Российские аналитики давали 100% гарантию того, что «Трамп не сунется» во избежание «катастрофических потерь». Однако хватило отдаленного рокота трех вертолетов «Апач», чтобы вся ПВО Каракаса рассыпалась и побежала прятаться. Да, кто-то немножко пострелял во дворе мадуриного бункера, но у «Дельты» потерь нет, а двор украсился 26 трупами русских военспецов. Теперь вся боевая техника РФ стала собственностью американцев. (Она им нафиг не нужна и вероятно, скоро окажется в Украине.)", - заключил Невзоров.