США считают Латинскую Америку своим "задним двором": депутат о действиях Трампа в Венесуэле
Депутат парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд заявил, что действия США в Латинской Америке на протяжении десятилетий сопровождались нарушениями международного права, а операция по свержению Николаса Мадуро не стала беспрецедентным событием в мировой политике.
Депутат Рийгикогу [парламент Эстонии] от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд пишет в свете свержения авторитарного главы Венесуэлы Николаса Мадуро, что США в Латинской Америке всегда делали то, что считали нужным, нарушая при этом как международное право, так и Устав ООН.
«Под руководством самых разных президентов США — как республиканцев, так и демократов — их действия в этом регионе неоднократно шли вразрез с международным правом, Уставом ООН и даже внутренним законодательством США. США считают Латинскую Америку своим "задним двором" и делают там все что заблагорассудится», — пишет Кальюлайд в социальных сетях. «Что касается конкретно Венесуэлы, то режим Мадуро считался незаконным и при нескольких предыдущих администрациях. Мадуро связывали с наркоторговлей еще во времена администрации Обамы-Байдена и хотели привлечь его к ответственности. Также режим Мадуро характеризовался как угроза национальной безопасности США уже при предыдущих президентах».
По словам Кальюлайда, история этого противостояния, таким образом, уходит корнями во времена, предшествовавшие администрации президента Дональда Трампа. «Подобные операции спецназа, как та, что была проведена в Венесуэле, за последние десятилетия очень часто проводились и в других регионах мира с использованием спецподразделений или атак беспилотников», — напоминает Кальюлайд в своем посте. «Такие операции, разумеется, очень сомнительны с точки зрения общепризнанных принципов международного права. Президенты США, как республиканцы, так и демократы, одобряли подобные операции, если считали, что это отвечает национальным интересам США или является необходимым, а американские военные эти приказы выполняли. Так что, по сути, не произошло ничего беспрецедентного, что означало бы невозможность в дальнейшем говорить о принципах международного права».
По словам Кальюлайда, обеспечение соблюдения международного права всегда было избирательным — как и отношение государств к его нарушениям, в зависимости от того, кто является нарушителем: союзник или противник. То, что ситуация в Венесуэле обострилась именно сейчас, связано с несколькими факторами, которые президенты США в таких случаях всегда принимают во внимание.
«Есть эксперты, по оценке которых это следует рассматривать прежде всего как часть расстановки сил между США и Китаем. Применяя силу против Мадуро и Венесуэлы, другим странам Латинской Америки посылают сигнал о том, что слишком тесное сотрудничество с Китаем для США отныне является "красной линией", которую пересекать не стоит — это закончится очень плохо», — пишет Кальюлайд и добавляет, что в регионе этот сигнал, несомненно, поймут именно так. «При принятии таких решений всегда учитывается и внутриполитическое измерение. Его учитывали как во времена президентов-республиканцев, так и демократов. Администрация, безусловно, провела тщательные опросы общественного мнения, чтобы выяснить отношение избирателей к возможному применению силы: какие рамки действий получат одобрение, а что, по мнению избирателей, будет неверным или чрезмерным».
По оценке Кальюлайда, точечная операция спецназа с внутриполитической точки зрения является гораздо более безопасным выбором, чем ввод войск и полномасштабное военное вмешательство. В то же время такие операции всегда сопряжены с риском, что что-то пойдет не так и всё закончится катастрофой. «На этот раз, судя по предварительной информации, операция прошла успешно. Сообщений о том, что американские войска понесли потери или получили ранения, также не поступало», — отмечает Кальюлайд в своем посте и констатирует, что свержение Мадуро не создало какой-либо принципиально новой ситуации, и мир остался прежним.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила на платформе X, что Венесуэле без ее президента Николаса Мадуро станет лучше. «После украденных выборов мы никогда не признавали легитимность режима Мадуро», — подчеркнула министр.