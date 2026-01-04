США считают Латинскую Америку своим "задним двором": депутат о действиях Трампа в Венесуэле

По словам Кальюлайда, история этого противостояния, таким образом, уходит корнями во времена, предшествовавшие администрации президента Дональда Трампа. «Подобные операции спецназа, как та, что была проведена в Венесуэле, за последние десятилетия очень часто проводились и в других регионах мира с использованием спецподразделений или атак беспилотников», — напоминает Кальюлайд в своем посте. «Такие операции, разумеется, очень сомнительны с точки зрения общепризнанных принципов международного права. Президенты США, как республиканцы, так и демократы, одобряли подобные операции, если считали, что это отвечает национальным интересам США или является необходимым, а американские военные эти приказы выполняли. Так что, по сути, не произошло ничего беспрецедентного, что означало бы невозможность в дальнейшем говорить о принципах международного права».