Байба Браже: Венесуэле без Мадуро лучше

ЕС и Великобритания призвали к сдержанности и соблюдению международного права после операции США, в ходе которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Венесуэле без ее президента Николаса Мадуро лучше, заявила на платформе X министр иностранных дел Латвии Байба Браже. «После украденных выборов мы никогда не признавали легитимность режима Мадуро», — подчеркнула министр.

Она пояснила, что Латвия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле, координируя свои действия как со странами Европейского союза, так и с партнерами. «Мы призываем всех к сдержанности и соблюдению международного права», — сказала Браже.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил об операции, в ходе которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Европейский союз (ЕС) в субботу призвал в Венесуэле соблюдать сдержанность и международное право. «ЕС неоднократно указывал, что господину Мадуро не хватает легитимности, и отстаивал мирный переход» в Венесуэле, — написала в платформе X верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас после разговора с госсекретарем США Марко Рубио. «В любом случае должны соблюдаться принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности», — подчеркнула она.

Каллас отметила, что ЕС внимательно следит за быстро меняющейся ситуацией, что она говорила с посланником блока в Венесуэле, и что безопасность граждан ЕС является «нашим главным приоритетом».

ЕС не признал оспариваемые результаты выборов 2024 года, которые предоставили Мадуро третий срок полномочий, и ввел санкции против десятков венесуэльских должностных лиц за подрыв демократии в стране. Однако блок из 27 стран официально не признал оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса законным лидером Венесуэлы, как это сделали США.

Гонсалес в последний момент баллотировался на президентских выборах в Венесуэле как замена лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо после того, как ей было запрещено участвовать в них. После голосования Гонсалес бежал из Венесуэлы в Мадрид, который предложил выступить посредником после захвата Мадуро в субботу.

