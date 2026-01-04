Байба Браже: Венесуэле без Мадуро лучше

Гонсалес в последний момент баллотировался на президентских выборах в Венесуэле как замена лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо после того, как ей было запрещено участвовать в них. После голосования Гонсалес бежал из Венесуэлы в Мадрид, который предложил выступить посредником после захвата Мадуро в субботу.