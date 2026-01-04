Байба Браже: Венесуэле без Мадуро лучше
ЕС и Великобритания призвали к сдержанности и соблюдению международного права после операции США, в ходе которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Венесуэле без ее президента Николаса Мадуро лучше, заявила на платформе X министр иностранных дел Латвии Байба Браже. «После украденных выборов мы никогда не признавали легитимность режима Мадуро», — подчеркнула министр.
Она пояснила, что Латвия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле, координируя свои действия как со странами Европейского союза, так и с партнерами. «Мы призываем всех к сдержанности и соблюдению международного права», — сказала Браже.
Latvia closely follows the situation in Venezuela, coordinating within the EU and with partners.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) January 3, 2026
We’ve never recognised legitimacy of Maduro regime after the stolen elections. Venezuela is better off without him.
We call for restraint and respect for international law by all. https://t.co/xhCy9tIaGW
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил об операции, в ходе которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
Европейский союз (ЕС) в субботу призвал в Венесуэле соблюдать сдержанность и международное право. «ЕС неоднократно указывал, что господину Мадуро не хватает легитимности, и отстаивал мирный переход» в Венесуэле, — написала в платформе X верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас после разговора с госсекретарем США Марко Рубио. «В любом случае должны соблюдаться принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности», — подчеркнула она.
Каллас отметила, что ЕС внимательно следит за быстро меняющейся ситуацией, что она говорила с посланником блока в Венесуэле, и что безопасность граждан ЕС является «нашим главным приоритетом».
ЕС не признал оспариваемые результаты выборов 2024 года, которые предоставили Мадуро третий срок полномочий, и ввел санкции против десятков венесуэльских должностных лиц за подрыв демократии в стране. Однако блок из 27 стран официально не признал оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса законным лидером Венесуэлы, как это сделали США.
Гонсалес в последний момент баллотировался на президентских выборах в Венесуэле как замена лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо после того, как ей было запрещено участвовать в них. После голосования Гонсалес бежал из Венесуэлы в Мадрид, который предложил выступить посредником после захвата Мадуро в субботу.