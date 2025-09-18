Печальные инвестиции по-латвийски: почти 8 млн евро в этом году ушли в руки мошенников

В том числе выявлено 2430 случаев телефонного мошенничества, в результате которого жители лишились 4 275 230 евро; 1639 случаев инвестиционного мошенничества с ущербом в объеме 2 976 205 евро, а также 427 случаев мошенничества иного рода, в результате которого у жителей были похищены 562 938 евро.