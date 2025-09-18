Печальные инвестиции по-латвийски: почти 8 млн евро в этом году ушли в руки мошенников
За восемь месяцев 2025 года мошенники выманили у клиентов крупнейших банков Латвии 7,8 млн евро. Чаще всего жертвами становились люди, поверившие телефонным аферистам или «выгодным инвестициям». В то же время банкам удалось предотвратить почти 12 тысяч попыток обмана на сумму свыше 8,2 млн евро.
За восемь месяцев этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии 7,814 млн евро. Было констатировано в общей сложности 4496 эпизодов мошенничества и выманено 7 814 373 евро.
В том числе выявлено 2430 случаев телефонного мошенничества, в результате которого жители лишились 4 275 230 евро; 1639 случаев инвестиционного мошенничества с ущербом в объеме 2 976 205 евро, а также 427 случаев мошенничества иного рода, в результате которого у жителей были похищены 562 938 евро.
В то же время за восемь месяцев этого года предотвращено 11 970 случаев мошенничества на 8 198 700 евро.
В том числе за восемь месяцев этого года удалось предотвратить 3667 попыток телефонного мошенничества на 3 818 565 евро, 7579 попыток инвестиционного мошенничества на 3 775 756 евро и 724 случая мошенничества иного рода на 604 379 евро.
Как сообщалось, в прошлом году в результате 9025 эпизодов мошенничества у населения было похищено 15,5 млн евро, а предотвращено 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.