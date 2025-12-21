В Смилтенском крае библиотеки начали предлагать необычную услугу
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Смилтенском крае библиотеки начали предлагать необычную услугу

Отдел новостей

Otkrito.lv

Если по состоянию здоровья посещение библиотеки затруднительно, библиотеки Смилтенского края идут навстречу, предлагая бесплатную доставку книг и периодических изданий прямо на ваш домашний адрес.

Услугу может оформить сам читатель либо его родственник, друг или другое уполномоченное лицо. Чтобы ее получить, необходимо заполнить заявление. Переживать не стоит — при первой встрече сотрудник библиотеки с радостью поможет заполнить заявление на дому. Заявление можно оформить и в электронном виде или распечатать и заполнить от руки в удобное для вас время.

Смилтенская библиотека обеспечивает доставку книг и журналов жителям города и Смилтенской волости один раз в месяц — в последнюю пятницу каждого месяца. В свою очередь, Бирзульская библиотека отправляется в путь каждую пятницу в Лоберги и обслуживает также жителей Меру.

Контактная информация библиотек:

  • Апская библиотека 64322271
  • Билская библиотека 29405936
  • Бирзульская библиотека 25650275
  • Бломская библиотека 27066512
  • Брантская библиотека 26957547
  • Друстская библиотека 24502005
  • Гауйенская библиотека 25425155
  • Грундзальская библиотека 25769055
  • Лаункалнская библиотека 25914174
  • Палсманская библиотека 64773879
  • Раунская библиотека 26617582
  • Смилтенская библиотека 26449145
  • Трапенская библиотека 29392532
  • Варийнская библиотека 64722347
  • Видагская библиотека 22307221

piegade_dzidesvieta

Темы

Смилтенский край

Другие сейчас читают