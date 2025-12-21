Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 23:23
В Смилтенском крае библиотеки начали предлагать необычную услугу
Если по состоянию здоровья посещение библиотеки затруднительно, библиотеки Смилтенского края идут навстречу, предлагая бесплатную доставку книг и периодических изданий прямо на ваш домашний адрес.
Услугу может оформить сам читатель либо его родственник, друг или другое уполномоченное лицо. Чтобы ее получить, необходимо заполнить заявление. Переживать не стоит — при первой встрече сотрудник библиотеки с радостью поможет заполнить заявление на дому. Заявление можно оформить и в электронном виде или распечатать и заполнить от руки в удобное для вас время.
Смилтенская библиотека обеспечивает доставку книг и журналов жителям города и Смилтенской волости один раз в месяц — в последнюю пятницу каждого месяца. В свою очередь, Бирзульская библиотека отправляется в путь каждую пятницу в Лоберги и обслуживает также жителей Меру.
Контактная информация библиотек:
- Апская библиотека 64322271
- Билская библиотека 29405936
- Бирзульская библиотека 25650275
- Бломская библиотека 27066512
- Брантская библиотека 26957547
- Друстская библиотека 24502005
- Гауйенская библиотека 25425155
- Грундзальская библиотека 25769055
- Лаункалнская библиотека 25914174
- Палсманская библиотека 64773879
- Раунская библиотека 26617582
- Смилтенская библиотека 26449145
- Трапенская библиотека 29392532
- Варийнская библиотека 64722347
- Видагская библиотека 22307221