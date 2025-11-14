Дело против Алексея Росликова передано в суд - сотрудничество с Россией в обвинении не фигурирует

Росликов со своей стороны считает, что это дело против него - политический заказ, который разваливается, поскольку к моменту передачи дела в прокуратуру из него исчезла статья о возможном сотрудничестве политика с Россией, которая, по словам Росликова, была "самой тяжелой статьей". "Половина дела против меня развалилась, даже не дойдя до прокуратуры", - заявил политик агентству LETA. За это время в доме политика пять раз проводились обыски. "Теперь СГБ нужно чем-то подбросить прокурору", - заявил Росликов, выразив уверенность, что выиграет это дело в суде.