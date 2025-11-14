Дело против Алексея Росликова передано в суд - сотрудничество с Россией в обвинении не фигурирует
Служба государственной безопасности передала в прокуратуру дело против депутата Рижской думы Алексея Росликова, обвиняя его в разжигании межнациональной вражды из-за выступления в Сейме, где он критиковал языковую политику Латвии.
Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "За стабильность" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими. СГБ возбудила уголовное дело против Росликова в связи с его высказываниями на заседании Сейма 5 июня этого года, когда Росликов был еще депутатом Сейма. На заседании Сейма 5 июня было принято решение о дальнейшем продвижении проекта "Декларация о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и устранении ее языковых последствий".
В своей речи с трибуны Сейма Росликов выступил против декларации, намеренно дезинформировав о ее цели, а именно, что декларация якобы предусматривает полный запрет на использование русского языка в публичном пространстве и в быту.
По мнению СГБ, Росликов делал и другие манипулятивные заявления, направленные на возбуждение недовольства, возмущения и протеста среди русских, проживающих в Латвии, против латвийского государства и латышского народа. По оценке СГБ, речь Росликова в целом была направлена на разжигание ненависти и недовольства между латышами и русскими.
На трибуне Сейма он в повышенном тоне заявил, что вместе с латышами на баррикадах стояли и русскоязычные. Он задал риторические вопросы о том, что будет придумано в будущем для русскоязычных - "отдельные резервации, закон о том, что русскоязычные не могут называть своих детей определенным именем, потому что оно русское".
Росликов заявил, что различными законами и решениями государство "бомбардирует наши семьи", то есть русскоязычные семьи. Он подчеркнул, что значительная часть населения Латвии - это русские, которые каждый день говорят дома по-русски, но при этом принимают участие в развитии страны, поэтому без них страна не сможет развиваться. В конце своей речи он по-русски воскликнул "Нас больше! Русский язык - наш язык!" и показал грубый жест руками.
Росликов со своей стороны считает, что это дело против него - политический заказ, который разваливается, поскольку к моменту передачи дела в прокуратуру из него исчезла статья о возможном сотрудничестве политика с Россией, которая, по словам Росликова, была "самой тяжелой статьей". "Половина дела против меня развалилась, даже не дойдя до прокуратуры", - заявил политик агентству LETA. За это время в доме политика пять раз проводились обыски. "Теперь СГБ нужно чем-то подбросить прокурору", - заявил Росликов, выразив уверенность, что выиграет это дело в суде.
В настоящее время Росликов по-прежнему находится под мерой пресечения - ему запрещено менять место жительства и выезжать из страны. Однако, учитывая, что обвинение в сотрудничестве с Россией не сохраняется, Росликов будет ходатайствовать о снятии меры пресечения. Он отметил, что данное дело, до вынесения решения суда, не помешает ему работать в Рижской думе и баллотироваться на следующих выборах в Сейм.