Новый язык латвийской дипломатии? Глава МИД Байба Браже исказила фамилию Росликов, назвав его "осликовым"
В латвийской политике разгорелся новый скандал после публикации в соцсетях министра иностранных дел Байбы Браже, которая допустила жесткие высказывания и игру слов с оскорбительным оттенком в адрес своих политических оппонентов. Поводом стал спор вокруг Стамбульской конвенции.
На этой неделе большинство депутатов Сейма концептуально поддержало законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. За инициативу высказались 52 парламентария — представители оппозиционных партий и входящего в коалицию Союза зелёных и крестьян (СЗК). Против выступили 31 депутат от фракций "Прогрессивные" и "Новое Единство", а депутат СЗК Андрис Берзиньш воздержался.
Министр иностранных дел и представитель партии "Новое Единство" Байба Браже жёстко отреагировала на результаты голосования. В соцсетях она написала: "Стамбульские осликовы, LPV, AS, NA, ZZS — те, кто пытается отвернуть Латвию от Европы. Тёмно-синий станет серым, как Россия, если их план удастся". Ее пост сопровождался картой Европы, на которой показаны страны, ратифицировавшие и не ратифицировавшие Стамбульскую конвенцию.
Stambulētāji osļikovi, LPV, AS, NA, ZZS - tie, kuri mēģina Latviju atgriezt no Eiropas. Tumši zilais kļūs par Krievijas pelēko, ja viņu plāns izdosies. https://t.co/EVqsBddo9E pic.twitter.com/pdat77iJg9— Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 23, 2025
То есть кроме традиционных разговоров о том, что "кто не с нами, тот рука Москвы", Браже насмешливо исказила фамилию лидера партии "За стабильность!" Алексея Росликова, что вызвало критику, в том числе со стороны бывших и действующих политиков.
Так, бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин написал: "Многое я видел, но когда министр иностранных дел Латвии переиначивает фамилию политического оппонента, она становится на низшую ступень политической культуры. Вне зависимости от контекста спора. И это на фоне демагогического приёма — повесить ярлык “сторонника России” на всех, кто не согласен с генеральной линией партии. Это не просто печальные наблюдения, это — трагические вехи деградации политической культуры страны".
Депутат Виктория Плешкане написала: "Высказывания министра иностранных дел Латвии Байбы Браже в социальных сетях унижают не только сам институт государственной власти, но и всю политическую культуру страны. Министр, которая не была избрана народом, а назначена правящей коалицией, позволила себе публично оскорблять легитимно избранных депутатов Сейма и политические партии, представляющие значительную часть общества. Это не частное мнение — это использование государственного статуса для политической пропаганды и дискредитации оппонентов".
Сам Алексей Росликов отреагировал на выпад министра не менее резко: "ОСЛИКОВ? Когда МИД Латвии называет меня осликом за то, что голоса моей команды стали решающими в голосовании против Стамбульской конвенции… это уровень загородного грязного борделя, но не министра иностранных дел Латвии! И конечно, обвинила, что я тяну Латвию в сторону России! Я — в ту сторону, где здравый смысл и свобода быть собой!"
Политик не уточнил, намерен ли он подавать на Браже в суд или хотя бы в парламентскую комиссию по этике.