Новый язык латвийской дипломатии? Глава МИД Байба Браже исказила фамилию Росликов, назвав его "осликовым"

Сам Алексей Росликов отреагировал на выпад министра не менее резко: "ОСЛИКОВ? Когда МИД Латвии называет меня осликом за то, что голоса моей команды стали решающими в голосовании против Стамбульской конвенции… это уровень загородного грязного борделя, но не министра иностранных дел Латвии! И конечно, обвинила, что я тяну Латвию в сторону России! Я — в ту сторону, где здравый смысл и свобода быть собой!"