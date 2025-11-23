Выборы в Сейм: лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов готов идти под первым номером
На съезде политической партии «За стабильность!» её члены вновь выразили поддержку лидеру партии Алексею Росликову, сообщила агентству LETA председатель парламентской фракции «За стабильность!» Светлана Чулкова.
Лидер партии на съезде объявил о подготовке к выборам в Сейм 2026 года и подтвердил свою готовность баллотироваться под первым номером.
В своём выступлении Алексей Росликов подчеркнул, что твёрдая позиция партии — свободная и независимая Латвия, в том числе от давления Европейского союза и попыток регулировать суверенную экономику страны и благосостояние её жителей.
Он также заявил, что необходимо восстановить независимую и суверенную политику и полностью открыть границы с Россией и Беларусью, так как экономическое сотрудничество с соседними странами, по его словам, является важным элементом будущего латвийской экономики.
Россликов утверждает, что санкции против России не работают, приносят только убытки, и выступает за отказ Латвии от них.