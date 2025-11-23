Выборы в Сейм: лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов готов идти под первым номером
фото: LETA
Алексей Росликов.
Выборы в Сейм: лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов готов идти под первым номером

LETA / Otkrito.lv

На съезде политической партии «За стабильность!» её члены вновь выразили поддержку лидеру партии Алексею Росликову, сообщила агентству LETA председатель парламентской фракции «За стабильность!» Светлана Чулкова.

Лидер партии на съезде объявил о подготовке к выборам в Сейм 2026 года и подтвердил свою готовность баллотироваться под первым номером.

В своём выступлении Алексей Росликов подчеркнул, что твёрдая позиция партии — свободная и независимая Латвия, в том числе от давления Европейского союза и попыток регулировать суверенную экономику страны и благосостояние её жителей.

Он также заявил, что необходимо восстановить независимую и суверенную политику и полностью открыть границы с Россией и Беларусью, так как экономическое сотрудничество с соседними странами, по его словам, является важным элементом будущего латвийской экономики.

Россликов утверждает, что санкции против России не работают, приносят только убытки, и выступает за отказ Латвии от них.

