"Да вы шутите?" В Рижской думе сформирована новая Комиссия по этике - в нее вошли Ланга и Росликов

Журналист Ольга Князева в соцсетях с иронией высказалась о ситуации: «Остановите землю, как говорится. Ладно еще в финансовом департаменте — там, как мне объяснили, надо просто подписывать бумаги, когда скажут. Но в комиссии по этике? Лиана Ланга, которая не стесняется в выражениях... Меня она называла и ватной, и рашисткой — и это не самые грубые слова. А теперь она — образец этикета. Кстати, однажды, уже после того как она стала депутатом, я отправила ей скриншот с правилами поведения депутатов Рижской думы. И вот теперь, вуаля, она сама будет решать, насколько этично ведут себя другие в соцсетях».