"Да вы шутите?" В Рижской думе сформирована новая Комиссия по этике - в нее вошли Ланга и Росликов
В Рижской думе утвержден состав Депутатской комиссии по этике, и он сразу же вызвал волну обсуждений и ироничных комментариев в социальных сетях. Причина — весьма разношерстный и противоречивый список участников, среди которых есть политики, чья собственная деятельность в прошлом ставилась под сомнение с точки зрения этики.
В новый состав Крмиссии по этике включены:
- Агнесе Логина (Progresīvie),
- Лаума Паэглькална (Jaunā Vienotība),
- Мартиньш Шиц (Apvienotais Saraksts),
- Лиана Ланга (Nacionālā Apvienība),
- Ринголдс Балодис (Latvija Pirmajā Vietā),
- Рудольф Бреманис (Suverēnā Vara/Apvienība Jaunlatvieši),
- Алексей Росликов (Stabilitātei!).
Уже этот список вызвал вопросы: насколько корректно, что в комиссию по этике назначены люди, которые сами не раз попадали в скандальные ситуации? Так, Алексей Росликов совсем недавно оказался в центре внимания: летом этого года против него было начато расследование за высказывания на русском языке с трибуны Сейма. Депутат был задержан и допрошен Службой государственной безопасности.
В свою очередь Лиана Ланга известна своей активной кампанией дерусификации, направленной против использования русского языка в разных сферах жизни в Латвии. За публикации в соцсетях, которые правоохранители расценили как потенциально разжигающие национальную рознь и наносящие ущерб репутации латвийских компаний, два года назад Ланга даже получала повестку в полицию.
Рудольф Бреманис тоже вызывает скепсис у общества. Его политическая карьера омрачена чередой скандалов, включая многолетний судебный процесс по делу о возможном мошенничестве с финансами Министерства иностранных дел.
В соцсетях пользователи отреагировали резко и с иронией. На платформе X многие задавались вопросом: «Это серьезно или шутка?». Комментаторы отмечали, что такой пестрый набор политиков скорее подходит для «реалити-шоу», чем для серьезного органа, который должен следить за этическими стандартами. Особенно ярко обсуждался возможный «тандем» Лианы Ланги и Алексея Росликова — политиков с диаметрально противоположными взглядами.
Langa un Rosļikovs vienā "zortē"...skatos, interesantas lietas te notiks.— Emily Anna (@thefoxies18) September 2, 2025
Журналист Ольга Князева в соцсетях с иронией высказалась о ситуации: «Остановите землю, как говорится. Ладно еще в финансовом департаменте — там, как мне объяснили, надо просто подписывать бумаги, когда скажут. Но в комиссии по этике? Лиана Ланга, которая не стесняется в выражениях... Меня она называла и ватной, и рашисткой — и это не самые грубые слова. А теперь она — образец этикета. Кстати, однажды, уже после того как она стала депутатом, я отправила ей скриншот с правилами поведения депутатов Рижской думы. И вот теперь, вуаля, она сама будет решать, насколько этично ведут себя другие в соцсетях».