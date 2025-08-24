Чем владеет Рудольф Бреманис - новый депутат Рижской думы со скандальным прошлым
Новый депутат Рижской думы Рудольф Бреманис владеет в общей сложности шестью объектами недвижимости в разных местах Латвии, следует из его декларации должностного лица, поданной при вступлении в должность.
В Риге Бреманису принадлежит квартира, земельный участок, а также ещё один объект недвижимости. Кроме того, у него есть земля в Драбешской и Саласской волостях, а также недвижимость в Вецумниекской волости.
В собственности Бреманиса — автомобиль Mercedes Benz G359 Blutec 2015 года выпуска. Он также задекларировал принадлежащие ему инвестиционные фонды на сумму 573 евро. Наличными он хранит 15 000 евро и 8000 долларов США (6865 евро).
Рудольф Бреманис задекларировал три выданных займа на суммы 20 000, 30 000 и 36 000 евро.
Согласно декларации, Бреманис является председателем правления SIA Middle East Latvia Holding, членом правления SIA Attīstības aģentūra Imperium, партии Apvienība jaunlatvieši и общества Vēstures entuziastu klubs. Ему также принадлежит IK Bremis.
Ранее сообщалось, что Бреманис обвиняется в уголовном деле о хищении и присвоении 102 721 евро, принадлежащих государству.
Прокуратура ранее направила в суд дело по обвинению должностного лица посольства Латвии в Объединённых Арабских Эмиратах в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и присвоении в крупном размере.
По версии обвинения, в период с 2013 по 2016 год Бреманис, будучи должностным лицом с правом распоряжаться средствами посольства на банковском счёте, а также сотрудником МИД, присвоил и похитил финансовые средства Латвии на сумму свыше 102 721 евро, злоупотребляя служебным положением и действуя против интересов службы. В МИД ранее подтвердили, что трудовые отношения с Бреманисом были прекращены 31 января 2017 года по взаимному соглашению.
Архив агентства LETA свидетельствует, что Бреманис в своё время руководил латвийским посольством в Абу-Даби как уполномоченный секретарь, был постоянным представителем Латвии в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии, возглавлял отдел содействия внешнеэкономическим связям МИД, работал вторым секретарём посольства Латвии в США, а также политическим и развивающим советником МИД в Афганистане.
Телепередача "de facto" ранее сообщала, что наиболее заметным эпизодом деятельности Бреманиса на посту в посольстве в ОАЭ стали ужины в Дубае в 2017 году. Ему удалось посадить за один стол тогдашнего президента Раймонда Вейониса, одного из шейхов и предпринимателя Айнара Шлесерса, причём президент, как утверждалось, об этом заранее не знал.
"Я могу сказать лишь то, что министерство приняло решение [о прекращении трудовых отношений], основываясь на достаточно серьёзной информации, которая была нам передана и находилась в нашем распоряжении, но подробнее комментировать я не хотел бы, так как есть целый ряд вопросов, которые решаются далее», — тогда заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
В декабре 2018 года Служба государственной безопасности приняла решение наложить арест на имущество Бреманиса как подозреваемого. Позднее был наложен арест и на его доли в капитале компании Middle East Latvia Holding.