Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
Телец
Сегодня как раз тот день, про который вы в последствии скажете "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Что бы нынче ни случилось - хэппи энд вам обеспечен.
Близнецы
Сегодняшний день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отпустит до самого конца дня. В этом есть плюсы - вас никто не сможет побеспокоить.
Рак
Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
Лев
Сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему вас ожидает большая и неожиданная радость. Позаботьтесь об организме. Он может тяжело перенести этот день.
Дева
Вы сегодня, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.
Весы
Сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.
Скорпион
Сегодня очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Выбирайте сами.
Стрелец
Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Во-первых, вы лишаете себя удовольствия, а во-вторых, она (удача) ведь и обидеться может. Раз ее здесь не ценят...
Козерог
Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.
Водолей
Сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие, так от него будет хоть какая-нибудь польза.
Рыбы
Сегодня вы не стесняясь можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он-де и есть самая незаменимая из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек - ваш, причем с потрохами.