После взрыва на Баускас встает вопрос - не отказаться ли от газа в квартирах вовсе

Именно аспект безопасности в строительстве является критически важным, подчеркивает Экша, поясняя, что в новых проектах осознанно максимально ограничивается любая возможность самодеятельности, чтобы не допустить ситуации, которые могут привести к трагическим последствиям, как это произошло на улице Баускас. Критически важная инфраструктура — водоснабжение, отопление и электросети — проектируется так, чтобы не находиться внутри квартир, а размещаться в общих технических зонах, тогда как в квартирах доступны лишь конечные выводы. Кроме того, значительная часть инженерных коммуникации размещается под полом, что делает физический доступ к ним гораздо более сложным и существенно снижает риск несанкционированных или противозаконных действии с ними.