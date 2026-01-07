Первые выплаты после взрыва на Баускас: помощь самоуправления получили 20 семей
Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, пострадавшим от взрыва газа.
Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.
К концу рабочего дня 6 января Рижская социальная служба получила 50 заявлений на получение кризисного пособия для жителей дома по улице Баускас, 15. Вчера пособие получили 20 домохозяйств. Перечисленная сумма поможет 34 пострадавшим.
Сегодня продолжается рассмотрение заявлений и перечисление пособий.
Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)
В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.