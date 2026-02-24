В Даугавпилсе взялись за брошенные автомобили: не убрал с улицы - готовься к эвакуации
В снежные дни в Даугавпилсе коммунальные службы и муниципальная полиция активно освобождают улицы от стоящих автомобилей, мешающих уборке снега и создающих угрозу безопасности движения.
Сотрудники коммунальных служб и муниципальной полиции Даугавпилса в эти снежные дни занимаются откапыванием и эвакуацией оставленных автомобилей. Городская дума призывает жителей быть ответственными и своевременно перемещать не используемые долгое время транспортные средства, особенно зимой.
В самоуправлении подчеркивают, что в период активной уборки снега особенно актуальной становится проблема автомобилей, надолго оставленных на улицах и стоянках. Неперемещенные машины затрудняют работу спецтехники и создают дополнительные риски для безопасности дорожного движения. Муниципальная полиция Даугавпилса продолжает усиленный контроль и при необходимости организует принудительную эвакуацию таких транспортных средств.
С 1 января 2026 года уже выписано 82 предупреждения, а три автомобиля эвакуированы на специально предназначенную стоянку.
Согласно правилам Кабинета министров, транспортное средство может быть признано длительно оставленным, если при наличии действующего техосмотра оно не используется более 45 дней, либо если у него нет действующего техосмотра и оно не используется более 15 дней. В обоих случаях на автомобиль крепится предупреждающая наклейка. Если владельца удается установить, ему направляется официальное уведомление с требованием в установленный срок убрать машину. В случае невыполнения требования муниципальная полиция организует принудительную эвакуацию.
Зимой правильная парковка особенно важна. В Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса отмечают, что автомобили, припаркованные слишком близко к краю проезжей части, за поворотами или хаотично, мешают работе снегоуборочной техники. В результате остаются неочищенные участки и снежные заносы, которые позже превращаются в лед и повышают риск скольжения.
Муниципальная полиция напоминает, что транспортное средство без действующего техосмотра может участвовать в дорожном движении только с целью следования к месту прохождения техосмотра. В остальных случаях эксплуатация такого автомобиля запрещена.
Сообщить о брошенных машинах можно в дежурную часть муниципальной полиции по телефону 65421500.