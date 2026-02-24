В Даугавпилсе взялись за брошенные автомобили: не убрал с улицы - готовься к эвакуации

Согласно правилам Кабинета министров, транспортное средство может быть признано длительно оставленным, если при наличии действующего техосмотра оно не используется более 45 дней, либо если у него нет действующего техосмотра и оно не используется более 15 дней. В обоих случаях на автомобиль крепится предупреждающая наклейка. Если владельца удается установить, ему направляется официальное уведомление с требованием в установленный срок убрать машину. В случае невыполнения требования муниципальная полиция организует принудительную эвакуацию.