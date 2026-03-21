Рыбное предложение на рынке в Даугавпилсе (март 2026)
ФОТО: на рыбном рынке в Даугавпилсе глаза разбегаются от выбора - чем там можно полакомиться
В конце марта на рыбном рынке в Даугавпилсе покупателям предлагают действительно широкий выбор: здесь есть и привычная для латвийского стола рыба горячего и холодного копчения, и свежемороженая продукция, и филе, и морепродукты, и готовые закуски к пиву. Судя по ассортименту на прилавках, рынок делает ставку не только на повседневный спрос, но и на тех, кто хочет побаловать себя чем-то более интересным.
Один из самых заметных сегментов — копченая рыба. На витринах много скумбрии, причем цена на нее повторяется на нескольких прилавках — 14,50 евро за килограмм. Рядом можно увидеть и другую популярную копченую рыбу: крупные тушки и филе, среди которых есть варианты по 10,80, 11,50, 13,50 и 14,50 евро за килограмм. Отдельно выделяются готовые куски и пласты рыбы горячего копчения, которые берут и для бутербродов, и к праздничному столу.
Немало и красной рыбы. Есть крупные куски и филе лосося, в том числе охлажденное и слабосоленое. В разных витринах цена на лосось колеблется: где-то можно увидеть предложения примерно по 19,50 евро за килограмм, а где-то — по 24,50 евро за килограмм. Есть и более дорогие деликатесные варианты: отдельные куски красной рыбы и готовые копченые изделия стоят 36–38 евро. Для любителей рыбы "без лишней возни" представлены уже нарезанные стейки и филе, которые можно сразу брать на запекание или жарку.
Отдельного внимания заслуживает отдел с морепродуктами и заморозкой. На витринах есть креветки, причем в нескольких вариантах. Например, аргентинские креветки стоят около 15,50 евро за килограмм, тигровые — около 18 евро за килограмм, встречаются и более доступные позиции по 9–10,50 евро за килограмм. Есть кальмары примерно по 6,80 евро за килограмм, крабовые палочки по 5 евро за килограмм, а также различные белые рыбные филе и полуфабрикаты — от примерно 5,50 до 10,80 евро за килограмм. На фото также заметны рыбные палочки и панированные изделия — ориентировочно по 7,80 евро за килограмм.
Для тех, кто любит закуски, рынок тоже подготовил немало вариантов. На верхних полках выставлены стаканы и чаши с сушеной и вяленой рыбной продукцией. Небольшие стаканы стоят 5 и 10 евро за штуку, а крупные смеси и снеки — 40 евро за килограмм. Есть и более необычные позиции: сушеные кальмары, полоски вяленой рыбы, соломка, а также уже готовые наборы для тех, кто ищет что-то к вечернему столу.
На рынке можно найти и рыбную икру. Имеются контейнеры с красной икрой: одна позиция стоит 75 евро за килограмм, другая — 90 евро за килограмм. Есть и баночки с икрой, рядом с которыми указана цена 16 евро. Это уже совсем другой уровень покупки — не повседневный, а скорее для тех, кто хочет взять что-то праздничное или просто не отказывать себе в деликатесах.
При этом ассортимент не ограничивается только красивыми витринами. В нижних холодильниках много и более простой, привычной рыбы: сельдь, салака, минтай, хек, скумбрия, различные белые филе, головы и стейки крупной рыбы. Часть позиций стоит совсем демократично — например, в пределах 3,90–8,80 евро за килограмм, так что выбрать можно и что-то на каждый день, и продукт для более щедрого стола.