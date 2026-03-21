ФОТО: на рыбном рынке в Даугавпилсе глаза разбегаются от выбора - чем там можно полакомиться

Отдельного внимания заслуживает отдел с морепродуктами и заморозкой. На витринах есть креветки, причем в нескольких вариантах. Например, аргентинские креветки стоят около 15,50 евро за килограмм, тигровые — около 18 евро за килограмм, встречаются и более доступные позиции по 9–10,50 евро за килограмм. Есть кальмары примерно по 6,80 евро за килограмм, крабовые палочки по 5 евро за килограмм, а также различные белые рыбные филе и полуфабрикаты — от примерно 5,50 до 10,80 евро за килограмм. На фото также заметны рыбные палочки и панированные изделия — ориентировочно по 7,80 евро за килограмм.