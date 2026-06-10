Выдающийся пианист Георгий Осокин выступит с особым сольным концертом в Малом Межотненском дворце

«Малый Межотненский дворец всегда был для меня особенным местом, поэтому я рад и горд тем, что нашим теплым отношениям и прекрасному сотрудничеству этим летом исполняется уже десять лет. Гостеприимство владельцев дворца Регины и Андриса Дейчманисов не знает границ, а их забота об артистах и слушателях, как и уважение к музыке и искусству в целом, позволяют почувствовать себя в крайне редкой ситуации, когда результат концерта зависит исключительно от меня. Поэтому приглашаю всех на наш юбилейный концерт 31 июля в Межотне — в одно из красивейших мест, где происходят чудеса», — делится Георгий Осокин, чей первый сольный концерт в Малом Межотненском дворце состоялся ровно десять лет назад — летом 2016 года.