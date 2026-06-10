Выдающийся пианист Георгий Осокин выступит с особым сольным концертом в Малом Межотненском дворце
31 июля в Малом Межотненском дворце с сольным концертом выступит выдающийся латвийский пианист, лауреат Большой музыкальной награды Георгий Осокин.
В программу концерта музыкант включил произведение юбиляра этого года — композитора Петериса Васкса — «Музыка для летнего вечера» (Mūzika vasaras vakaram). Напомним, что недавно запись этого опуса вышла под эгидой престижной звукозаписывающей компании Deutsche Grammophon как посвящение Георгия Осокина к юбилею Петериса Васкса. Также в программе прозвучат Соната ля минор (D.784) Франца Шуберта, «Лесные сцены» (op.82) Роберта Шумана и «Венгерская рапсодия» Ференца Листа в аранжировке самого Г. Осокина.
«Малый Межотненский дворец всегда был для меня особенным местом, поэтому я рад и горд тем, что нашим теплым отношениям и прекрасному сотрудничеству этим летом исполняется уже десять лет. Гостеприимство владельцев дворца Регины и Андриса Дейчманисов не знает границ, а их забота об артистах и слушателях, как и уважение к музыке и искусству в целом, позволяют почувствовать себя в крайне редкой ситуации, когда результат концерта зависит исключительно от меня. Поэтому приглашаю всех на наш юбилейный концерт 31 июля в Межотне — в одно из красивейших мест, где происходят чудеса», — делится Георгий Осокин, чей первый сольный концерт в Малом Межотненском дворце состоялся ровно десять лет назад — летом 2016 года.
Пианист окончил Музыкальную среднюю школу имени Эмиля Дарзиня, обучался игре на фортепиано у своего отца — профессора Латвийской музыкальной академии и пианиста Сергея Осокина, а также оттачивал свой талант в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке, студентом которой стал в 2015 году. Кроме того, он регулярно принимал участие в мастер-классах выдающихся мировых пианистов и педагогов: Дмитрия Башкирова, Георга Фридриха Шенка и других.
В 2015 году Георгий стал лауреатом Большой музыкальной награды Латвии и дипломантом Международного конкурса пианистов имени Фридерика Шопена в Варшаве, что привлекло к нему интерес множества музыкальных агентств, открыло возможности для концертов по всему миру и записи нескольких CD. Музыкант выступает с виднейшими мировыми оркестрами, среди которых Tokyo New City, Amadeus, камерный оркестр Kremerata Baltica, и всемирно известным латвийским скрипачом Гидоном Кремером. Его концерты проходят в престижных залах: Эльбской филармонии в Гамбурге, Гевандхаусе в Лейпциге, Виктория-холле в Женеве и др.
Этим летом музыкант также порадует латвийских слушателей выступлениями в проекте «Три Осокина» вместе со своим братом Андреем и отцом Сергеем. В свою очередь, осенью 2025 года в сотрудничестве со звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon вышел новейший альбом Георгия — For Arvo, ставший посвящением пианиста всемирно известному эстонскому композитору Арво Пярту к его 90-летию.
Билеты на концерт Георгия Осокина в Малом Межотненском дворце можно приобрести в сети Biļešu Paradīze.