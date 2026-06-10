Латвия первая! Назван показатель, по которому мы обошли весь мир

На втором месте находится Саудовская Аравия с показателем 48,5 гигабайта в месяц на одно подключение. Однако для этой страны доступны данные за 2024 год. Третье место занимает Финляндия, где средний пользователь мобильного интернета расходовал в прошлом году 47,4 гигабайта в месяц на одно подключение.