Латвия первая! Назван показатель, по которому мы обошли весь мир
Латвия неожиданно стала мировым лидером по использованию мобильного интернета. В среднем каждый пользователь расходует больше данных, чем жители Финляндии, Саудовской Аравии и других технологически развитых стран.
В 2025 году жители Латвии заняли первое место в мире по объему потребления мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные исследовательской телекоммуникационной компании Tefficient.
Согласно исследованию, средний объем мобильного интернет-трафика на одну SIM-карту в Латвии достиг 56,5 гигабайта в месяц. Это самый высокий показатель среди всех стран, включенных в международное сравнение.
На втором месте находится Саудовская Аравия с показателем 48,5 гигабайта в месяц на одно подключение. Однако для этой страны доступны данные за 2024 год. Третье место занимает Финляндия, где средний пользователь мобильного интернета расходовал в прошлом году 47,4 гигабайта в месяц на одно подключение.
В первую шестерку также вошли:
- Эстония — 42,2 ГБ в месяц;
- Тайвань — 37,4 ГБ;
- Литва — 35,1 ГБ.
Исследование показывает, что использование мобильного интернета в странах Балтии продолжает быстро расти. По сравнению с 2024 годом объем потребления мобильных данных в Латвии увеличился на 19%. В Литве рост составил 22%, а в Эстонии — 12%.
Столь высокий показатель свидетельствует как о широком распространении безлимитных тарифов, так и об активном использовании мобильного интернета для просмотра видео, социальных сетей, работы и других цифровых сервисов.