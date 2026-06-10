Латвия первая! Назван показатель, по которому мы обошли весь мир
Фото: Shutterstock
В Латвии потребляют больше интернета, чем почти в любой стране мира.
В Латвии

Латвия первая! Назван показатель, по которому мы обошли весь мир

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Латвия неожиданно стала мировым лидером по использованию мобильного интернета. В среднем каждый пользователь расходует больше данных, чем жители Финляндии, Саудовской Аравии и других технологически развитых стран.

В 2025 году жители Латвии заняли первое место в мире по объему потребления мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные исследовательской телекоммуникационной компании Tefficient.

Согласно исследованию, средний объем мобильного интернет-трафика на одну SIM-карту в Латвии достиг 56,5 гигабайта в месяц. Это самый высокий показатель среди всех стран, включенных в международное сравнение.

На втором месте находится Саудовская Аравия с показателем 48,5 гигабайта в месяц на одно подключение. Однако для этой страны доступны данные за 2024 год. Третье место занимает Финляндия, где средний пользователь мобильного интернета расходовал в прошлом году 47,4 гигабайта в месяц на одно подключение.

В первую шестерку также вошли:

  • Эстония — 42,2 ГБ в месяц;
  • Тайвань — 37,4 ГБ;
  • Литва — 35,1 ГБ.

Исследование показывает, что использование мобильного интернета в странах Балтии продолжает быстро расти. По сравнению с 2024 годом объем потребления мобильных данных в Латвии увеличился на 19%. В Литве рост составил 22%, а в Эстонии — 12%.

Столь высокий показатель свидетельствует как о широком распространении безлимитных тарифов, так и об активном использовании мобильного интернета для просмотра видео, социальных сетей, работы и других цифровых сервисов.

Темы

ЛитваЭстонияЛатвияФинляндияТайваньСаудовская Аравия2024 год

Другие сейчас читают