ФОТО: клубника, голубика и березовый сок уже на прилавках. Что сейчас продают на Рижском центральном рынке и по каким ценам

Ассортимент Рижского центрального рынка в середине марта 2026
На Рижском центральном рынке в середине марта уже хорошо видно, как зимний ассортимент постепенно уступает место весеннему. На прилавках много зелени, редиса, огурцов, томатов и сладкого перца, а рядом с ними — клубника, голубика, виноград, авокадо и гранаты. Пока значительная часть продукции привозная, но рынок уже выглядит заметно свежее и ярче, чем в январе или феврале.
Судя по ассортименту на торговых точках, один из главных признаков весны — обилие листовых салатов и зелени. На прилавках много салата, укропа, петрушки, кинзы, зеленого лука, мяты и базилика. Салат продается по 50 центов за штуку, зелень и лук — примерно по 80 центов за пучок, базилик — около 1 евро.
Рядом с зеленью уже в большом количестве лежит редис. На нескольких точках он продается по 1 евро за пучок. Это один из самых заметных мартовских товаров: редис на рынке сейчас буквально повсюду, и именно он вместе с салатом и зеленью создает то самое ощущение, что сезон меняется.
Из овощей особенно много огурцов, томатов и сладкого перца. Огурцы стоят от 3 до 6,90 евро за килограмм, при этом на ценниках указано, что это польская продукция. Томаты, в том числе испанские, местами продаются по очень привлекательной цене — 1 евро за килограмм. Красный сладкий перец на нескольких прилавках стоил 2,50 евро за килограмм, кабачки — около 1,50 евро за килограмм.
Отдельно стоит отметить чеснок: его на рынке много, причем в продаже есть как крупные головки поштучно, так и чеснок на вес. В зависимости от точки и происхождения цена отличается: где-то это около 80 центов за штуку, где-то — 6-8 евро за килограмм.
Фруктово-ягодная часть рынка в середине марта тоже уже довольно разнообразная. На прилавках можно увидеть клубнику, голубику, виноград, киви, гранаты, авокадо, яблоки и груши. Клубника стоитот 3,50 до 4,50 евро за килограмм. На ценниках страной происхождения указана Греция. Голубика заметно дороже — 13,90 евро за килограмм, происхождение — Перу. Виноград по 3,50 евро за килограмм, авокадо из Израиля — по 1 евро за штуку.
Среди более привычных для этого времени года фруктов — яблоки и груши. Яблоки можно купить по 1,90 евро за килограмм, груши — 2,50 евро. Гранаты из Азербайджана стоят 7,99 евро за килограмм.
Ну и наконец появился в продаже любимый жителями Латвии березовый сок. 1 литр стоит 1,50, а 5 литров - 5 евро.