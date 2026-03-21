Весной многие водители вспоминают об этом слишком поздно: что нужно проверить в автомобиле
Чтобы подготовить автомобиль после зимы к более теплому сезону, одной только замены шин недостаточно. Существует ряд работ - как хорошо всем известных, так и реже упоминаемых - которые помогают избежать неприятных ремонтов и сохранить безопасность вождения после латвийской зимы.
Зима закончилась - какие проблемы возникают чаще всего?
Руководитель сегмента сервисного оборудования и аксессуаров Inter Cars Latvija Интс Пурмалис отмечает, что чаще всего зимой изнашиваются или повреждаются элементы ходовой части и тормозной системы, например, амортизаторы, детали тормозов и компоненты подвески. После зимней езды могут обнаружиться также дефекты дисков или поврежденные шины.
"Кроме того, после латвийской зимы аккумулятор, как правило, ослаблен - при низкой температуре его емкость может снизиться даже на 20-30%, к тому же частые поездки на короткие расстояния зимой не позволяют аккумулятору полностью зарядиться. Поэтому именно весной нередко выясняется, что аккумулятор больше не способен обеспечить надежный запуск двигателя", - рассказывает Пурмалис.
Он отмечает, что после зимы часто становятся заметны и первые признаки коррозии, поскольку влага и соль, используемая для посыпки дорог, ускоряют износ металлических поверхностей.
Зима - высокая нагрузка на тормозную систему и ходовую часть автомобиля
Самыми важными и рекомендуемыми работами по подготовке автомобиля к более теплым погодным условиям после зимнего сезона, в первую очередь, являются уже упомянутые проверка тормозной системы и ходовой части, рассказывает Пурмалис.
"С приближением теплого времени года очень важно проверить тормозные диски и колодки автомобиля, а также провести диагностику подвески. Зимой эти системы подвергаются большей нагрузке, и весной часто обнаруживается их износ", - говорит эксперт.
Он отмечает, что, хотя эти проверки считаются очень важными, поскольку существенно влияют на безопасность на дороге, их часто пропускают.
Замена дворников и мойка автомобиля - это не только вопрос эстетики
Важно также проверять и пополнять различные технические жидкости в автомобиле, например, проверять и пополнять уровень моторного масла, охлаждающей жидкости и жидкости для омывателя стекол. Рекомендуется также при необходимости заменить дворники и убедиться, что фары в порядке. "Весной яркое солнце, с одной стороны, поднимает настроение, но в то же время выявляет все пылинки и царапины на лобовом стекле. Иногда такая, казалось бы, незначительная вещь, как стеклоочистители, может существенно улучшить видимость и, соответственно, качество вождения", - отмечает Пурмалис.
А с чисто эстетической точки зрения весна - идеальное время для тщательной мойки кузова, уборки салона, полировки корпуса и нанесения защитного покрытия, добавляет эксперт. Он объясняет, что простой весенний техосмотр не всегда обходится дорого - он может стоить всего 20-50 евро. В среднем на обслуживание автомобиля весной следует рассчитывать примерно на 50-300 евро в зависимости от технического состояния и износа автомобиля.