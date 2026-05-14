В Риге водитель с "белыми правами" врезался в киоск и сбил женщину на остановке
В центре Риги молодой водитель BMW с учебным разрешением на вождение потерял управление на мокрой дороге, врезался в киоск и сбил женщину на остановке общественного транспорта.
В Риге, на улице Эмилии Беньямин, 21-летний водитель автомобиля BMW, который передвигался с учебным разрешением на вождение, так называемыми «белыми правами», врезался в киоск и сбил женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта. Как сообщает передача TV3 “Degpunktā”, происшествие произошло незадолго до полудня. В результате аварии была разрушена стена киоска и серьезно поврежден автомобиль, а пострадавшая была передана медикам.
Как пояснил сам водитель транспортного средства, у которого уже имеется двухлетний опыт вождения, а причиной произошедшего стали мокрый асфальт и нехватка навыков. «Машину занесло, так сказать, из-за недостатка моего опыта. Я не смог справиться с управлением и врезался в киоск», — признал водитель BMW.
По словам молодого человека, скорость движения не была высокой: «Машина легкая, и ее занесло. Скорость была 45–50 км/ч. Может быть, даже где-то от 35 до 45 км/ч». В момент аварии в автомобиле находилась также пассажирка, которая прокомментировала произошедшее так: «Сначала казалось, что все будет реально плохо».
Проверяя обстоятельства происшествия, сотрудники полиции установили, что молодой человек не находился в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле также находился третий пассажир — человек с соответствующим стажем, необходимым для обучения молодого водителя вождению. Согласно Правилам дорожного движения, если водитель с учебным разрешением становится виновником аварии, ответственность за произошедшее ложится на обучающего.