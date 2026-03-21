Мусульманские молитвы в Риге вызвали бурю в соцсетях: "Ну что?! Дождались. Это только начало!"

Марек, в свою очередь, призывает «прежде чем впадать в панику и кричать, что “это только начало”, включить критическое мышление». «На улице Илукстес находится их центр, и в большие праздники (пару раз в год) люди физически не помещаются в помещении, поэтому 20 минут молятся на улице. Если это действительно мешает движению, для этого существует муниципальная полиция и административные штрафы. Но делать из 20-минутной молитвы апокалипсис — просто смешно. Эта искусственная истерия и причитания о том, что “Европа рушится”, — именно то, что хочет видеть Кремль и местные популисты, чтобы отвлечь внимание от реального врага, который находится у наших границ, а не на молитвенном коврике», — считает мужчина.