Мусульманские молитвы в Риге вызвали бурю в соцсетях: "Ну что?! Дождались. Это только начало!"
После массовой молитвы на тротуаре в одном из районов Риги полиция начала административное дело, а власти рассматривают возможность проверки со стороны службы госбезопасности.
Рижская муниципальная полиция начала административный процесс в связи с массовой молитвой мусульман на тротуаре в районе Плявниеки. Об этом сообщается в заявлении полиции в социальной сети X. Правоохранители отметили, что более подробная информация будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.
В свою очередь, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявил, что планирует обратиться в Службу государственной безопасности, чтобы та провела свою проверку произошедшего. Согласно закону о религиозных организациях, религиозную деятельность в общественных местах можно проводить только с согласия самоуправления. Кроме того, при этом нельзя нарушать общественный порядок.
Произошедшее не оставило равнодушными и жителей Латвии, которые в социальных сетях делятся своими размышлениями о случившемся.
«Ну что?! Дождались. И это только начало. [...] Это мусульманские праздники, не наши. И не будем забывать, что для большинства мусульман мы — неверные. [...] Мое мнение такое: такие мероприятия нужно согласовывать, как это предусмотрено законодательством Латвии, или вообще запрещать, а не устраивать такие собрания… да еще и на улице», — написал один латвиец в Facebook.
Другой пользователь отметил, что «мусульмане в своих странах проявляют нетерпимость к представителям других народов, например, заставляя их при посещении Храмовой горы скрывать свои кресты». «Они жалуются на собак, которых нельзя пускать в их дома, жалуются на еду, потому что она якобы не халяльная… Список длинный», — пишет мужчина, добавляя, что в таком случае и нам не следует проявлять терпимость.
«Пусть молятся своему Богу в помещениях, как это делаем мы все. Может, хватит устраивать бардак в стране. Если что-то не нравится в порядке, культуре и законодательстве этой страны — пусть уезжают. Те народы, которые приезжают в другую страну и не уважают ее — их нужно ставить на место», — пишет Иоланта.
Марек, в свою очередь, призывает «прежде чем впадать в панику и кричать, что “это только начало”, включить критическое мышление». «На улице Илукстес находится их центр, и в большие праздники (пару раз в год) люди физически не помещаются в помещении, поэтому 20 минут молятся на улице. Если это действительно мешает движению, для этого существует муниципальная полиция и административные штрафы. Но делать из 20-минутной молитвы апокалипсис — просто смешно. Эта искусственная истерия и причитания о том, что “Европа рушится”, — именно то, что хочет видеть Кремль и местные популисты, чтобы отвлечь внимание от реального врага, который находится у наших границ, а не на молитвенном коврике», — считает мужчина.
Тем временем Лива призывает: «Пожалуйста, не поддавайтесь на провокаторов, которые возмущаются сегодняшней молитвой мусульман. Закончился Рамадан, во время которого мусульмане месяц постились, как и христиане. Окончание поста — большой праздник, и, соответственно, первая молитва очень многолюдна. Места хватает не всем. Хотя нам такой способ молитвы может казаться странным, люди просто молятся Богу. Они ничего не разрушают, не портят и никому не причиняют вреда. Пожалуйста, не следуйте за невежественными людьми, у которых нет никаких знаний о религии двух миллиардов людей в мире и которые считают их недочеловеками».
В свою очередь Янис отмечает, что «у мусульман есть право так поступать в своей среде». «У жителей Латвии есть право выражать свое отношение к тому, что для нас чуждо и неприемлемо. Это наша среда, наши правила», — подчеркивает он.