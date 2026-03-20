ФОТО: в Риге группа мусульман устроила молитву прямо на улице - очевидцы вызвали полицию
В Риге наступил конец священного для мусульман месяца Рамадан, и если еще десять лет назад это почти не ощущалось в столице, то сегодня завершение праздника парализовало пешеходное движение на улице Илукстес и закончилось вызовом полиции.
Кадры с места событий в Латгальском предместье, попавшие в социальные сети, отчасти напоминают видеоролики из Афганистана или какой-либо другой страны Ближнего Востока. Желающих молиться оказалось так много, что в помещении не хватило места. На снимках видно, как несколько десятков мусульманских мужчин заняли пешеходную часть улицы Илукстес и приняли молитвенную позу, обращаясь в сторону Мекки. Поток пешеходов был перекрыт. На других кадрах видно, как на месте работает полиция.
Kāds ar @RigasPP aplikāciju varētu pieteikt pārkāpumu? Vai arī Ilūkstes ielā notika saskaņots pasākums pašā ielas vidū? pic.twitter.com/iQdUT8LIs2— Irēna Saatčiane (@saatciane) March 20, 2026
В Латвийском исламском центре доступна информация о том, что по адресу улица Илукстес, 17, в центре отдыха «Pie Čarli» сегодня в 9:00 была запланирована молитва Eid al-Fitr. Очевидцы сообщили, что желающих молиться было настолько много, что часть из них решила делать это прямо на улице.
Сотрудники полиции были вызваны в связи с возможным нарушением общественного порядка, а также из-за сомнений, согласовано ли проведение этого религиозного публичного мероприятия за пределами центра отдыха.
На произошедшее уже отреагировал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, который обратился в Службу государственной безопасности с просьбой провести проверку. Также он отмечает, что данный инцидент в очередной раз подтверждает последствия проводимой до сих пор миграционной политики и необходимость не дискутировать, не оценивать, не проводить исследования, а немедленно закрыть "миграционные шлюзы". Сделать это можно только на государственном уровне — ответственному министерству, правительству и Сейму необходимо принять жесткое миграционное регулирование.
Ратниекс также подчеркивает, что пока в руководстве Рижской думы будет представлено Национальное объединение, в Риге мечети строиться не будут.
В Рижской муниципальной полиции прокомментировали утренний инцидент следующим образом: «В связи с произошедшим в Рижской муниципальной полиции в настоящее время начат процесс об административном правонарушении. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств произошедшего».