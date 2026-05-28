Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше.
Телец
Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.
Близнецы
Не старайтесь найти причину для печали - не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно. Так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить.
Рак
Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным, способом от нее избавиться - это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация.
Лев
Сегодня вас будут подгонять мелкие но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь.
Дева
Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации.
Весы
Сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
Скорпион
Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
Стрелец
Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
Козерог
Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух: либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы.
Водолей
Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все "за" и "против", может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.
Рыбы
Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что скорее всего является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво, сегодня это должно получиться.