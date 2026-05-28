Даже депутаты Сейма удивились, узнав, сколько платят за воду и канализацию жители одного рижского района

Ситуация с коммунальными платежами в поселке Букулты Ропажского края имеет свою уникальную специфику: из-за географического положения тарифы здесь напрямую зависят от того, к чьим сетям подключен конкретный дом. Для большинства жителей, чьи дома подключены к локальным сетям Гаркалнской волости, услуги водоснабжения и канализации обеспечивает местное предприятие SIA TVE, и платить приходится по весьма высокому тарифу — 6,54 евро за кубический метр без НДС (из которых 2,54 евро уходит за воду, а 4,00 евро — за канализацию), что с учетом НДС 21% составляет внушительные 7,91 евро за куб. В то же время в тех частях Букулты, где инфраструктуру развивает и перенимает столичное предприятие SIA Rīgas ūdens, расходы населения ощутимо ниже: там кубометр обходится в 2,67 евро без НДС (1,41 евро за водоснабжение и 1,26 евро за канализацию), или около 3,23 евро с налогом.