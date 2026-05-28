Даже депутаты Сейма удивились, узнав, сколько платят за воду и канализацию жители одного рижского района
Депутаты комиссии Сейма по государственным расходам и ревизии обсудили стоимость услуг водоснабжения и канализации для жителей, уделив особое внимание коллективному письму жителей района Букулты о несоразмерно высоких тарифах.
Председатель комиссии Гатис Лиепиньш подчеркнул, что ситуация неприемлема, если жители соседних самоуправлений платят разную цену за идентичные услуги.
«Тарифы на услуги водоснабжения в Латвии должны быть схожими. Мы живем в одной стране, но не может быть так, что в одном поселке люди платят в четыре раза больше, чем по другую сторону административной границы. Сейчас мы видим, что, например, в Букулты найдено решение, при котором за счет объединения систем и создания единого тарифа расходы можно существенно снизить», — отметил Лиепиньш.
Он подчеркнул, что высокие тарифы на услуги водного хозяйства часто связаны с раздробленной инфраструктурой, небольшим числом пользователей и ранее произведенными инвестициями, расходы на которые покрываются за счет платежей жителей.
«Тариф должен быть таким, чтобы не отпугивать людей от подключения к централизованному водоснабжению и канализации. Это важно не только для кошельков жителей, но и для окружающей среды. Мы все хотим чистые водоемы и безопасную среду», — подчеркнул председатель комиссии.
На заседании комиссии жители района Букулты поблагодарили за активную коммуникацию с вовлеченными учреждениями и отметили, что надеются на устойчивое решение проблемы.
Представители самоуправления Ропажской краевой думы сообщили, что самоуправление работает над договором о сотрудничестве с Рижской думой и на следующей неделе планирует подать регулятору новую модель тарифа.
Представители Комиссии по регулированию общественных услуг пояснили, что на размер тарифа существенно влияют объем услуг и расходы на содержание инфраструктуры, однако единый подход позволил бы снизить тарифы.
В свою очередь представители Государственного контроля напомнили о проблемах в сфере водного хозяйства Гаркалнского края, выявленных еще в 2019 году, указав, что долгое время отсутствовала четкая информация о фактических расходах и необходимых инвестициях в инфраструктуру.
Депутаты комиссии также акцентировали, что водное хозяйство является критической инфраструктурой, устойчивое развитие которой — общая ответственность государства и самоуправлений.
Ситуация с коммунальными платежами в поселке Букулты Ропажского края имеет свою уникальную специфику: из-за географического положения тарифы здесь напрямую зависят от того, к чьим сетям подключен конкретный дом. Для большинства жителей, чьи дома подключены к локальным сетям Гаркалнской волости, услуги водоснабжения и канализации обеспечивает местное предприятие SIA TVE, и платить приходится по весьма высокому тарифу — 6,54 евро за кубический метр без НДС (из которых 2,54 евро уходит за воду, а 4,00 евро — за канализацию), что с учетом НДС 21% составляет внушительные 7,91 евро за куб. В то же время в тех частях Букулты, где инфраструктуру развивает и перенимает столичное предприятие SIA Rīgas ūdens, расходы населения ощутимо ниже: там кубометр обходится в 2,67 евро без НДС (1,41 евро за водоснабжение и 1,26 евро за канализацию), или около 3,23 евро с налогом.