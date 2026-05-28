ФОТО: в Риге открылся уникальный центр социальных услуг - кому там будут помогать

Уже сейчас центр стал живой и активной точкой местного сообщества. Общинный центр Saime Диаконического центра Латвийской евангелическо-лютеранской церкви работает с марта, и ежедневно его посещают около 20 человек. Предложение разнообразное: проходят встречи клуба мам, занятия живописью и рукоделием, изучение латышского языка, линейные танцы, гимнастика на стульях, работает клуб сениоров, а в ближайшее время запланированы занятия скандинавской ходьбой. Все это способствует не только развитию навыков, но и формированию чувства принадлежности и взаимной поддержки.