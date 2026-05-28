ФОТО: в Риге открылся уникальный центр социальных услуг - кому там будут помогать

Новый центр социальных услуг Burtnieks
В Риге открылся новый центр социальных услуг Burtnieks, где в одном месте будут помогать детям, подросткам, семьям, пожилым людям и людям с нарушениями психического характера. В самоуправлении называют проект важным шагом к более доступной и человечной системе поддержки.
Центр Burtnieks уникален своим масштабом и разнообразием услуг — это единственный в Риге настолько широкий центр социальных услуг, где разные виды поддержки сосредоточены в одном месте. Это позволяет детям и молодежи, взрослым и пожилым людям получать необходимую помощь своевременно, непрерывно и согласованно.
В центре предоставляются следующие услуги:
- общинный центр;
- групповая квартира для лиц с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями психического характера;
- услуга групповой квартиры для лиц с умеренно тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями психического характера;
- услуги социальной реабилитации для подростков с трудностями общения и поведенческими нарушениями;
- программа социальной реабилитации для детей;
- услуги социальной реабилитации для родителей с детьми, направленные на восстановление способности к социальному функционированию;
- программа социальной реабилитации для родителей с нарушениями психического характера и их детей;
- место краткосрочного пребывания и кризисный центр.
Уже сейчас центр стал живой и активной точкой местного сообщества. Общинный центр Saime Диаконического центра Латвийской евангелическо-лютеранской церкви работает с марта, и ежедневно его посещают около 20 человек. Предложение разнообразное: проходят встречи клуба мам, занятия живописью и рукоделием, изучение латышского языка, линейные танцы, гимнастика на стульях, работает клуб сениоров, а в ближайшее время запланированы занятия скандинавской ходьбой. Все это способствует не только развитию навыков, но и формированию чувства принадлежности и взаимной поддержки.
Особенно значимая поддержка в центре оказывается людям с нарушениями психического характера, помогая им жить как можно более самостоятельной и достойной жизнью. В групповой квартире Azotē общества «Рижский городской Rūpju bērns» проживают восемь человек с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями психического характера. В свою очередь услуга групповой квартиры Šūpoles обеспечивает жильем 13 человек с умеренно тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями.
У каждого жильца есть свое жизненное пространство, предоставляется поддержка в поиске возможностей трудоустройства и развитии повседневных навыков, чтобы способствовать большей самостоятельности и полноценной интеграции в общество. Улучшение доступности среды в здании и создание групповых квартир реализованы при частичной поддержке Европейского союза.
Территория центра благоустроена и приспособлена к потребностям как жильцов, так и посетителей, создавая приятную и продуманную среду для отдыха, занятий и совместного времяпрепровождения.