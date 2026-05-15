Сегодня 19:04
Решено - в крупном латвийском городе поднимут тарифы на отопление
В Елгаве с 1 июня 2026 года конечный тариф на теплоэнергию для клиентов составит 70,50 евро за мегаватт-час (EUR/MWh) без НДС, что на 2,9% выше действующего сейчас тарифа — 68,53 EUR/MWh без НДС. Изменение тарифа объясняют изменением цен на топливо.
Комиссия по регулированию общественных услуг признала соответствие тарифа на услуги теплоснабжения компанией Gren Jelgava и его обоснования методике расчета тарифов на услуги теплоснабжения. Установленные предприятием тарифы на услуги теплоснабжения могут вступить в силу с 1 июня 2026 года, как указано в опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis сообщении.
Для решения всех вопросов, связанных с услугами централизованного теплоснабжения, клиентов приглашают обращаться в центр обслуживания клиентов Gren в Елгаве по телефону 63007055 или электронно по адресу: klienti.jelgava@gren.com.
