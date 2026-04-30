Щепу тоже через Ормузский пролив везут? В крупном латвийском городе объявили о повышении тарифов на отопление
Компания Gren Jelgava подала в Комиссию по регулированию общественных услуг на оценку изменения тарифа на тепловую энергию в Елгаве с 1 июня 2026 года. Планируемый конечный тариф для клиентов составит 70,50 евро за МВт·ч (без НДС), что на 2,9% выше действующего тарифа — 68,53 евро за МВт·ч (без НДС).
Изменение тарифа связано с колебаниями цен на топливные ресурсы, объясняет компания. Рост стоимости щепы в основном обусловлен снижением ее запасов после холодной зимы текущего года, удорожанием сырья — древесных остатков, а также увеличением затрат на топливо, что влияет на производство щепы и логистику поставок.
Поскольку отопительный сезон в июне завершится, изменения тарифа для жителей в первую очередь будут заметны в счетах за горячую воду.
Предприятие также утверждает, что следит за ситуацией на рынке топлива, и если в летние месяцы цены на топливо снизятся, тариф будет пересмотрен.
Комиссия по регулированию общественных услуг также продолжает оценку ранее поданного Gren Jelgava полного проекта тарифа на теплоснабжение, который вступит в силу после завершения его рассмотрения.
