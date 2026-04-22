Минэкономики объяснило жителям Латвии, что на самом деле счета за отопление могли быть и больше
21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики (EM) воспользовалось этим обстоятельством, чтобы напомнить о своих заслугах.
"Благодаря активному участию EM как акционера, утвержденное Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK) повышение тарифа на тепловую энергию в Риге оказалось на 70% ниже, чем планировалось изначально", - сообщает министерство.
«Мы и далее будем внимательно следить за ситуацией и при необходимости действовать проактивно, чтобы защитить интересы жителей и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства», — комментирует министр экономики Виктор Валайнис.
Далее министерство приводит цифры. Достигнутое EM снижение роста тарифа позволило жителям ежемесячно экономить — например, в нереновированной квартире серии 464 (литовский проект) площадью 47,30 м² счет за тепло составил 110,42 евро. Если бы ранее утвержденный тариф не был снижен, жителю пришлось бы платить 119,91 евро, что на 9,49 евро больше.
"В Сейме также было решено изменить порядок расчета жилищного пособия, что предоставило жителям более широкие возможности для получения такой поддержки. Министерство благосостояния указало, что размер жилищного пособия для существующих получателей увеличился в среднем на 46,15 евро в месяц. Кроме того, был расширен круг получателей пособия за счет изменения коэффициентов, используемых в формуле расчета", - отмечает также министерство.
Ведомство также напоминает, что правительство поддержало поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие изменения в формуле жилищного пособия. Таким образом увеличивается размер пособия для жителей с низкими доходами и семей с детьми.
Как ранее писал Otkrito.lv, ревизия показала, что пока рижане отдавали последние деньги за тепло, часть энергии улетала в воздух.