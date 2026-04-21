Скандальный вывод ревизии: пока рижане отдавали последние деньги за тепло, часть энергии улетала в воздух

Из-за проблем, о которых известно годами, в позапрошлом году рижане переплатили миллионы евро за тепловую энергию, свидетельствует ревизия Государственного контроля. Госконтроль пришел к выводу, что у столицы есть потенциал для снижения тарифов на отопление, но это возможно только в том случае, если будут наконец решены проблемы, о которых известно уже много лет, - упорядочено регулирование рынка, усовершенствована методика тарифов, обеспечена эффективная конкуренция на рынке отопления.