"Тебе повезло, что я не знаю, где ты находишься": в американском шоу Джимми Фэллона прозвучала шутка о Латвии

Ранее сообщалось, что Трамп назвал союзников по НАТО трусами за отказ отправить военные корабли в Ормузский пролив. «Они не хотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить ядерное государство Иран. Теперь, когда эта борьба военным путем выиграна и им не грозит большая опасность, они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помогать открыть пролив», — заявил он, добавив, что блокада Ираном Ормузского пролива является единственной причиной высоких цен на нефть.