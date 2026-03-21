"Тебе повезло, что я не знаю, где ты находишься": в американском шоу Джимми Фэллона прозвучала шутка о Латвии
В своем новом скетче популярный американский телеведущий и комик Джимми Фэллон упомянул Латвию.
В скетче комик обыграл реакцию стран НАТО после того, как президент США Дональд Трамп призвал союзников направить свои корабли в Персидский залив, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив, где из-за боевых действий движение судов практически остановилось.
«Великобритания? Сказала “нет”. Финляндия? “Нет”. Норвегия? “Нет, спасибо!” Трамп подумал: “Хмм, ладно”. Германия? Нет. Исландия? Нет! Испания? Твердо нет. Трамп: “Но мне нужен газ!” Швеция сказала: “Это плохая идея!” Трамп пригрозил: “Я захвачу IKEA!” Италия: “Мы не будем участвовать в войне!” Трамп: “А я все еще могу ходить в ресторан ‘Оливковый сад’?” Франция: “Извини, этого не будет!” Трамп: “Что ты сказал? Я задремал.”
Латвия сказала: “Так далеко не уедешь!” Трамп ответил: “Тебе повезло, что я не знаю, где ты находишься!” Еще одно “нет” пришло от Эстонии. На что Трамп ответил: “Ого, я начинаю чувствовать себя одиноким, брат!”»
Ранее сообщалось, что Трамп назвал союзников по НАТО трусами за отказ отправить военные корабли в Ормузский пролив. «Они не хотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить ядерное государство Иран. Теперь, когда эта борьба военным путем выиграна и им не грозит большая опасность, они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помогать открыть пролив», — заявил он, добавив, что блокада Ираном Ормузского пролива является единственной причиной высоких цен на нефть.