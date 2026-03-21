А теперь о важном: исследователи сделали шокирующее открытие о пиве
Оказалось, что тонкий край бокала делает пиво менее сладким.
Вкус пива может зависеть от того, из какого бокала его пьют, говорится в новом исследовании. Участники эксперимента с завязанными глазами отмечали, что одно и то же пиво казалось им более сладким, если они пили его из бокала с более толстым краем, по сравнению с тонким.

По словам исследователей из Chuo University, «бокал не следует рассматривать лишь как пассивную емкость — он выступает активным участником, своего рода “соавтором” многосенсорного опыта употребления напитка», пишет Daily Mail.

Профессор экспериментальной психологии University of Oxford Чарльз Спенс пояснил: «Люди ассоциируют сладость с округлостью, и возможно, более округлое ощущение толстого края бокала на губах усиливает восприятие сладкого вкуса».

В исследовании приняли участие 49 мужчин и женщин — все они регулярно употребляли пиво и вино, но не знали цели эксперимента.

Каждому участнику давали попробовать один и тот же напиток из двух разных бокалов одновременно, при этом их глаза были завязаны. Бокалы практически не отличались по форме, однако у одного край был тонким (около 1–1,2 мм), а у другого — значительно толще (2,9–3 мм).

В результате почти две трети образцов, выпитых из бокалов с толстым краем, участники описали как более сладкие.

По словам профессора Спенса, результаты дополняют растущий массив исследований в области гастрофизики: хотя мы не «пробуем на вкус» посуду буквально, она способна существенно влиять на восприятие напитка и на то, насколько нам нравится сам процесс.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

