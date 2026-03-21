Температурных рекордов не будет, но воскресенье в Латвии обещает быть приятным
После ночных заморозков и местами тумана в Латвию придет спокойное и сухое воскресенье: днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, а в Риге — до +10...+12.
В ночь на воскресенье ожидается небольшая облачность, сухая погода и слабый ветер. Местами образуется туман, который будет ухудшать видимость не только ночью, но и ранним утром. Температура воздуха понизится до +1...-4 градусов.
В Риге ночь будет в основном ясной и сухой, ветер слабый. Минимальная температура воздуха составит 0...-2 градуса.
Воскресенье пройдет при спокойной погоде. Хотя временами солнце могут закрывать облака, день будет сухим. Ветер останется слабым, а столбики термометров поднимутся до +7...+12 градусов, лишь местами на побережье будет немного прохладнее.
Как и в предыдущие дни, в воскресенье новых температурных рекордов не ожидается, поскольку самым теплым 22 марта в истории метеонаблюдений был 2007 год. Тогда в Скулте Лимбажского края воздух прогрелся до +19,0 градуса.
В Риге облаков будет немного, осадков не ожидается. При солнечной погоде температура воздуха повысится до +10...+12 градусов.