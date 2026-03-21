Эксперт об обращении с отходами в Латвии: мы просто закапываем проблему в землю
Сжигание отходов часто считают главным злом, но эксперты предупреждают: настоящая проблема — их захоронение. В Латвии почти 40% мусора просто закапывают, что наносит климату более серьезный ущерб.
Вопрос обращения с отходами продолжает разделять общество: одни строго соблюдают правила, другие игнорируют их. О том, почему важно по-новому смотреть на эту проблему, рассказал член правления компании CleanR Grupa Гунтарс Левиц в эфире передачи «Klimata balss» на TV24.
По его словам, многое зависит от того, как формулируется сам вопрос. «Если на улице меня спросят, хорошо ли сжигать отходы, я, конечно, отвечу — это плохо. Но правильнее спросить иначе: не является ли захоронение отходов, то есть их закапывание в землю, еще худшим решением?» — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в отрасли существует четкая иерархия обращения с отходами. «Самый желательный вариант находится на вершине "пирамиды" — это предотвращение образования отходов. Затем идет переработка, после — регенерация, и только в самом конце — захоронение. Это худшее, что можно делать с отходами», — пояснил Левиц.
При этом реальная ситуация в Латвии, по его словам, далека от идеальной. «Сейчас мы захораниваем почти 40% всех отходов. По сути, мы просто закапываем проблему в землю, а это оказывает гораздо более серьезное влияние на климат, чем современная регенерация отходов», — подчеркнул он.