Депутат Нацобъединения предлагает публиковать объявления о трудоустройстве только на госязыке

При рассмотрении этого законопроекта в правительстве разгорелись продолжительные дискуссии, поскольку по ряду вопросов министры и социальные партнеры придерживались разных мнений. Достичь согласия не удалось, поэтому было решено продолжить работу над законопроектом в Сейме.