Депутат Нацобъединения предлагает публиковать объявления о трудоустройстве только на госязыке
Депутат от оппозиционного Национального объединения Артур Бутанс подал предложение о поправках к закону о труде, которые предусматривают публикацию работодателями объявлений о трудоустройстве на государственном языке.
Артур Бутанс предлагает дополнить статью закона о труде новым требованием о том, что "объявление о труде публикуется на государственном языке".
Как сообщалось, 11 декабря депутаты Сейма поддержали в первом чтении предложенные Министерством благосостояния поправки к закону о труде, по которым у социальных партнеров резко разделились мнения.
При рассмотрении этого законопроекта в правительстве разгорелись продолжительные дискуссии, поскольку по ряду вопросов министры и социальные партнеры придерживались разных мнений. Достичь согласия не удалось, поэтому было решено продолжить работу над законопроектом в Сейме.
Позже в комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам также прошли острые дебаты по этим поправкам между представителями Латвийской конфедерации работодателей и Латвийского союза свободных профсоюзов.
Поправки касаются использования систем искусственного интеллекта высокого риска в рабочей среде, коллективного договора, оплаты простоя, длительной нетрудоспособности работника и изменения продолжительности рабочего дня и рабочей недели.